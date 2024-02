Digitec Galaxus nennt Strahlenbelastung bei allen Smartphones

Es herrscht nicht gerade Einigkeit darüber, was es nun wirklich mit der Strahlenbelastung von Smartphones auf sich hat. Während die einen von einer vernachlässigbaren Grösse sprechen, sind andere überzeugt, dass ihre Gesundheit durch die Strahlung Schaden nehmen könnte.Der Online-Händler Digitec Galaxus will nun allen Kunden, die den Strahlenwerten Beachtung schenken, die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Ab sofort finden sich in den Online-Shops in den Smartphones-Produktdaten Angaben zur Strahlenbelastung. Dabei wird die spezifische Absorptionsrate angezeigt, also der sogenannte SAR-Wert, der in Watt pro Kilogramm angegeben wird. Bei der Auswahl der Modelle ist es nun auch möglich, nach diesem Wert zu filtern.In der Schweiz gilt ein SAR-Grenzwert von 2 W/kg, wobei die gängigsten Flaggschiff-Smartphones von Apple oder Samsung meist nur rund die Hälfte aufweisen. (rd)