Digitec Galaxus zählte 2023 vier Millionen Kunden

Digitec Galaxus hat Kundenzahlen zum vergangenen Jahr veröffentlicht und gibt bekannt, dass zwischen Januar und Dezember 2023 4,09 Millionen Kundinnen und Kunden mindestens einmal auf einer der beiden Plattformen eingekauft hätten. 3,06 Millionen aktive Kunden stammten dabei aus der Schweiz, was einem Plus von 12 Prozent gleichkommt. Deutlich stärker war das Wachstum derweil im Ausland, wo Digitec Galaxus ebenfalls aktiv ist. In Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Belgien und den Niederlanden sei die Zahl der aktiven Kunden um 39 Prozent auf mittlerweile 1,03 Millionen gewachsen. Gestartet im Ausland war Digtec Galaxus 2019, damals mit rund 90'000 Kunden, während man zu dem Zeitpunkt in der Schweiz bereits 1,5 Millionen Kunden zählte.Für Wachstum gesorgt habe 2023 unter anderem der Bereich DIY, Supermarkt und Beauty. So habe man 2023 über 20 Prozent mehr Produkte aus der Kategorie Do it + Garten verkaufen können, über 70 Prozent mehr Nahrungsmittel und fast 50 Prozent mehr Produkte rund um Schönheit und Gesundheit. Weiter heisst es, dass der typische Kunde von Galaxus und Digitec zwischen 30 und 39 Jahre alt und ein Mann sei. Mehr als die Hälfte der Kunden würde ausserdem inzwischen via Smartphone shoppen. Beliebtester Shopping-Tag sei der Montag, während der Samstag am wenigsten beliebt sei. Besonders oft kaufen die Kundinnen und Kunden zudem kurz vor der Mittagspause ein (von 11 bis 12 Uhr), ausserdem vor Feierabend (16 bis 17 Uhr) und dann nochmal nach dem Abendessen (21 bis 22 Uhr) – wobei zunehmend häufiger am Abend geshoppt wurde, wohl, weil dies immer öfter vom Smartphone aus getan wird. (mw)