Greenpeace nimmt Digitec Galaxus ins Visier

"Fast alles. Ausser Transparent." ist aktuell auf der Website von Greenpeace Schweiz zu lesen – in Anspielung auf die Werbekampagne von E-Commerce-Riese Digitec Galaxus. Hintergrund ist eine Befragung von Greenpeace bei insgesamt acht in der Schweiz tätigen Detailhändlern – drei aus dem Fashion-Bereich und fünf mit Fokus auf IT, Heimelektronik und Haushaltgeräte, namentlich Digitec Galaxus Competec (also Brack.ch) und Apple . Mit der Befragung wollte Greenpeace herausfinden, was mit Retouren respektive unverkaufter Ware geschieht, wie gross die Menge dieser Ware ist, wem diese übergeben wird und ob es die Händler überhaupt kümmert, das damit passiert.Digitec Galaxus soll bei der Befragung zu Protokoll gegeben haben, dass der Anteil unverkaufter elektrischer und elektronischer Geräte im Promillebereich liegt. Fust spricht von einem Anteil von 1,5 Prozent, Interdiscount von 2,98 Prozent und die Competec-Gruppe von 0,4 Prozent. Diese Zahlen seien allerdings nicht direkt miteinander vergleichbar, denn Fust beispielsweise betrachte das Angebot von unverkauften Artikeln nicht als "Verkauf aus zweiter Hand", während Digitec Galaxus dies tue, und Competec wiederum Nahrungsmittel in die Zahlen mit einschliesse, so Greenpeace.Weiter konnte Greenpeace in Erfahrung bringen, dass Digitec Galaxus laut eigenen Angaben 90 Prozent seiner unverkauften elektrischen und elektronischen Produkte an Organisationen übergibt, die diese wiederverwenden – beispielsweise dem Projekt Restwert.ch. Die übrigen 10 Prozent gingen an das Recyclingunternehmen Sorec. Fust verkaufe 60 Prozent der Ware via Secondhand-Märkte, 40 Prozent gehen ins Recyling, während Interdiscount 94 Prozent der Ware an die Zulieferer zurückschickt und den Rest an die Mitarbeitenden abgibt. Bei Competec wiederum würden 85 bis 90 Prozent der unverkauften Ware an die Mitarbeitenden abgegeben, rund 5 Prozent gingen zurück an die Zulieferer und 5 bis 10 Prozent ins Recycling. Alles in allem, so schätzt Greenpeace, würden von den befragten Unternehmen somit Jahr für Jahr rund 300 Tonnen unverkaufter Waren (hauptsächlich via Recycling) entsorgt. Dabei könne das Gros der Unternehmen, von der Competec-Gruppe angesehen, keine stichhaltige Nachweise dafür erbringen, was letztlich mit der ins Recycling übergebenen Waren geschieht. "Ziehen sie sich damit aus der Verantwortung?", fragt Greenpeace.