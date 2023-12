Digitec Galaxus nimmt in Wohlen neues Robo-Lager in Betrieb

Onlineriese Digitec Galaxus hat seine Lager- und Versandkapazitäten erweitert. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im aargauischen Wohlen ein neues Lager in Betrieb genommen, in dem eine neue Gattung von Logistik-Robotern ihren Einsatz verrichtet. Die Fahrzeuge würden sich autonom in der Halle bewegen und mit Hilfe von Zahnrädern die Regale hochklettern, um mit Produkten befüllte Behälter von A nach B zu transportieren. Dadurch sei die Anlage weitgehend automatisiert.Die Anlage hat eine Fläche von 10'000 Quadratmetern und bietet dank 12 Metern hohen Regalen Platz für 240'000 Behälter, in denen insgesamt 500'000 bis 700'000 kleine Produkte Platz finden – "vom Handy über Druckerpapier bis zu Stilleinlagen", so das Unternehmen. Ebenfalls Teil der Anlage sind 15 Stationen, an denen die Mitarbeitenden Bestellungen vom Lagerbehälter direkt in die Versandkartons picken. Alles in allem sollen im neuen Lager 35'000 Bestellungen pro Tag abgewickelt werden. Zwei Drittel davon würden direkt vor Ort durch die Mitarbeitenden verpackt, der Rest fahre via Förderbänder in eine andere Halle, wo die Artikel zusammen mit anderen Produkten, die dort lagern, verpackt werden. In Peak-Zeiten würden in der Anlage zwischen 50 und 60 Logistik-Mitarbeitende im Schichtbetrieb von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends arbeiten.