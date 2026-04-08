Digitec Galaxus feiert das 25-Jährige

Vor 25 Jahren startete mit dem Launch von Digitec.ch eine Erfolgsgeschichte im Schweizer E-Commerce. Die Geschichte begann mit dem Verkauf von Gaming-Hardware und Computerkomponenten durch die drei Freunde und PC-Gamer Florian Teuteberg, Oliver Herren und Marcel Dobler aus einem kleinen Büro in Zürich. "Damals hatten Gaming-Geeks in der Schweiz die Wahl zwischen popliger und überteuerter Hardware", erklärt Oliver Herren, heute Chief Innovation Officer (CIO) beim Unternehmen, in einem Unternehmensbeitrag
. "Wir wollten die Schweiz mit High-end-Produkten zu fairen Preisen versorgen – also besorgten wir die Komponenten direkt aus dem Ausland." Der Erfolg stellte sich ziemlich rasch ein – bereits bis Ende 2001 erzielte das Gründerteam einen Umsatz von 4 Millionen Franken.
Heute ist Digitec Galaxus
in der Schweiz sowie in sieben weiteren Ländern aktiv. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4000 Mitarbeitende sowie 5 Millionen aktive Kunden und zählt zu den grösseren E-Commerce-Anbietern in Europa. Oliver Herren: "Vom Mindset her sind wir immer noch am Anfang. In der Schweiz sind wir etabliert, aber wenn wir auf die EU schauen, hat die Expansion gerade erst angefangen." 2001 wird auch der erste Abholshop lanciert – da Kundschaft plötzlich vor dem Büro stand und Bestellungen abholen wollte. Heute betreibt Digitec Galaxus zehn Filialen in der Schweiz. 2003 folgte dann der Umzug an die Pfingstweidstrasse in Zürich, 2005 erfolgte der erste Shop-Relaunch mit Filterfunktion. Die 100-Millionen-Umsatzmarke wurde 2007 geknackt. 2009 der erste TV-Werbespot ausgestrahlt. 2011 zählt das Unternehmen dann bereits über 250 Mitarbeitende, und 2012 erfolgt der Einstieg der Migros sowie die Lancierung von Galaxus als Schwestershop. 2015 dann erhöht die Migros die Beteiligung auf 70 Prozent und wird damit Mehrheitsaktionär, und 2016 startet Digitec Galaxus mit dem Händlerprogramm und wird zum Marktplatz. Die nächsten Meilensteine folgen 2018 mit einer Million Produkte im Sortiment (heute sind es 10 Millionen) und der Expansion nach Deutschland. Für 2020 weist das Unternehmen dann ein Umsatzwachstum von 59 Prozent – Corona sei "Dank" – aus. Die Zahl der Mitarbeitenden steigt in dem Jahr von 1500 auf 2700. 2024 dann geht die 100-millionste Bestellung ein, und 2025 weist Digitec Galaxus einen Umsatz von 3,764 Milliarden Franken aus.
Der Digitec Shop im Jahr 2003... (Quelle: Digitec Galaxus)
...und im Jahr 2010 (Quelle: Digitec Galaxus)
Galaxus im Jahr 2013... (Quelle: Digitec Galaxus)
...und 2018 (Quelle: Digitec Galaxus)
Das Gründertrio mit Florian Teuteberg (CEO), Oliver Herren (CIO) und Marcel Dobler (ausgeschieden) im Jahr 2012 (v.l.n.r.) (Quelle: Digitec Galaxus)
Gerade was Deutschland angeht, verfolgt Digitec Galaxus
hochtrabende Ziele. Derzeit liege man auf Rang 30, langfristig aber strebe man an, in die Top 5 der grössten Onlineshops vorzustossen. Zu den anstehenden nächsten Schritten erklärt das Unternehmen zudem die Übernahme des Online-Buchgeschäfts von Ex Libris, womit man bis Mitte 2027 zum grössten Online-Buchhändler der Schweiz werden möchte.
Im Bereich Logistik plant Digitec Galaxus zusätzliche Kapazitäten. Das neue Operations Center in Neuenburg am Rhein werde angesichts des aktuellen Wachstums langfristig nicht reichen, deshalb prüfe das Unternehmen weitere Standorte in der Schweiz, ist zu lesen. Namentlich genannt werden Optionen in Egerkingen und ein Migros-Grundstück in Utzenstorf.
Das Jubiläum in diesem Jahr soll unter anderem mit einem grossen Mitarbeitendenfest und einem Jubiläumsfilm gefeiert werde.
(mw)