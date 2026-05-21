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Hornbach als Digital Commerce Champion 2026 ausgezeichnet
Quelle: SCORE! / Boris Baldinger

Hornbach als Digital Commerce Champion 2026 ausgezeichnet

Bei der 15. Verleihung der Digital Commerce Awards machte der Baumarkt Hornbach das Rennen und wurde als bester Online-Shop der Schweiz ausgezeichnet.
21. Mai 2026

     

Beim diesjährigen Digital Commerce Award, der am gestrigen 20. Mai im StageOne in Zürich-Oerlikon über die Bühne ging, holte sich der Baumarkt Hornbach den Titel als Digital Commerce Champion 2026 und wurde damit als bester Online-Shop der Schweiz ausgezeichnet. Die Verleihung der Digital Commerce Awards fand auch dieses Jahr wieder im Rahmen der Score!-Konferenz statt. Die Konferenz für den Schweizer Handel bot auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Keynotes, Panel-Interviews oder Expert-Talks.


Bei der bereits zum 15. Mal durchgeführten Award-Verleihung zeichnete wiederum eine Jury in insgesamt 14 Kategorien die herausragendsten Anbieter und dazu den Champion des Jahres aus. Der diesjährige Gewinner Hornbach überzeugte die Jury entlang der gesamten Customer Journey mit einer starken User Experience, einer nahtlosen Omni-Channel-Integration sowie umfangreichen Produktdaten und inspirierenden Inhalten.
(Quelle: SCORE! / Boris Baldinger)
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In den einzelnen Kategorien haben sich die nachfolgenden Unternehmen einen Award geholt: (rd)


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