Die Gewinner des Swiss CISO Awards 2025

Im Rahmen der Swiss CISO Awards im Dolder Grand in Zürich wurden zum dritten Mal die besten CISOs des Landes gewählt. Geehrt wurden dabei Security-Chefinnen und -Chefs, die im vergangenen Jahr ihre strategische Vision, technische Exzellenz und kulturelle Wirkung unter Beweis stellen konnten.
Zum Swiss CISO of the Year gewählt wurde Daniel Walther, CISO der Swatch
Group. Walther habe die Informationssicherheit mit der Geschäftsstrategie und -kultur von Swatch in Einklang gebracht, wie die Organisatoren schreiben. Weiter leiste er als Mitglied des SATW-Beirats und Dozent an der Universität Luzern einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Cybersecurity-Community.
Zur CISO for Culture and Diversity wurde derweil Agnès Terreau, Country Data Protection and Information Security Officer bei der Manpower Group Switzerland, gewählt. Betont wird in der Begründung mitunter der menschenzentrierte und integrative Ansatz zum Datenschutz und zur Cybersicherheit, den sie bei der Manpower Group etabliert hat.
Den Award als Future Leader durfte Diana Coman Schmid, Information Security Manager beim Kanton Zürich, entgegennehmen. Coman Schmid repräsentierte die nächste Generation der Cybersicherheitsführung, wie es heisst. Hervorgehoben wird ihre Herangehensweise, die als strategisch, datengestützt und kooperativ beschrieben wird. "Diana Coman Schmids Arbeit ist ein Beispiel dafür, wie strenge Sicherheitspraktiken Innovation und Vertrauen in öffentliche Institutionen fördern können", wie es weiter heisst.
Den Titel Cybersecurity Excellence durften zwei CISOs entgegennehmen: Silvan Schellenberg, CISO Switzerland bei UBS
, und Christine Fahlberg, CISO bei Swisscard
AECS. Schellenberg habe entscheidend zur Weiterentwicklung der Cybersicherheitskapazitäten von UBS in der Schweiz und der EMEA-Region beigetragen, die Begleitung der UBS-CS-Fusion aus Cybersecurity-Sicht wird dabei ebenfalls betont. Auf Christine Fahlberg fiel die Wahl derweil, weil sie bei Swisscard die Cybersicherheitskultur durch eine mitarbeiterorientierte Strategie verbessert habe. Mit den von ihr angestossenen unterschiedlichen Initiativen seien die Klickraten bei Phishing-Angriffen unter den Branchendurchschnitt gesunken. Ins Spotlight gerückt wird weiter Christine Fahlbergs pragmatischer, geschäftsorientierter Ansatz für Cybersicherheit.
"Die Swiss CISO Awards würdigen Menschen, die die Zukunft der Cybersicherheit prägen – nicht nur durch Technologie, sondern auch durch Führungsstärke, Zusammenarbeit und Kultur", so Samir Aliyev, Gründer und CEO des Swiss Cyber Institute
. "Die diesjährigen Preisträger spiegeln die Vielfalt und Tiefe des Fachwissens wider, das die Exzellenz der Schweiz im Bereich Cybersicherheit ausmacht."
(win)