Das sind die Gewinner der Swiss CISO Awards 2024

Das Wirtschafts- und Beratungsunternehmen Ey hat auch dieses Jahr wieder die Swiss CISO Award verliehen und damit aussergewöhnliche Leistungen in den Bereichen Cybersecurity Leadership und Innvoation gewürdigt. Die Award-Verleihung fand auch heuer wieder im Rahmen der vom Swiss Cyber Institute veranstalteten Global Cyber Conference statt.Mit dem Award Swiss CISO of the Year wurde Tana Dubel, CISO beim Peripherie-Anbieter Logitec geehrt. Sie habe die Cybersicherheitslandschaft von Logitech umgestaltet, indem sie eine Zero-Trust-Strategie eingeführt habe, welche die Sicherheit erhöht und die digitalen Innovationsziele des Unternehmens unterstützt habe, heisst es in der Begründung.Ein Award für Cybersecurity Excellence ging an Mostafa Hassanin, Group CISO bei der SMG Swiss Marketplace Group. Hassanin hat die Sicherheit von SMG mit einer passwortlosen Zero-Trust-Architektur und innovativen Lösungen wie Adaptive Push MFA neu definiert, um Betrug zu reduzieren und das Vertrauen der Nutzer zu stärken.Den CISO for Digitalisation Award holte sich Adcubum-CISO Michael Ruppe für seine nahtlose Integration der Cybersicherheit in die digitale Transformation von Adcubum . Hervorgehoben wurden der sichere Einsatz eines internen GenAI-Chatbots wie auch die Implementierung einer KI-gesteuerten Sicherheitsautomatisierung.Mit dem Award Future Leader wurde schliesslich Daniel Seiler geehrt, Leiter der Plattformdienste beim Nationalen Cyber-Sicherheitszentrum Schweiz. Mit einer einzigartigen "Mischung aus technischem, rechtlichem und operativem Fachwissen" habe er aussergewöhnliche Führungsqualitäten und Visionen bewiesen, heisst es in der Begründung.Auf die Verleihung eines Swiss CISO for Diversity Awards wurde in Ermangelung von Bewerbungen verzichtet. (rd)