Die Schweiz bekommt CISO Awards

7. März 2023 - Erstmals werden 2023 die besten Schweizer Chief Information Security Officers ermittelt und mit einer Award-Zeremonie im September geehrt. Hinter der Initiative stecken das Swiss Cyber Institute und die Agentur White Rabbit Communications.

Am 14. September 2023 kommt die Schweizer ICT-Szene in den Genuss eines neuen Erlebnisses: Zum ersten Mal werden an diesem Tag im Rahmen des Gala-Dinners der Global Cyber Conference im Zürcher Marriott Hotel die Swiss CISO Awards verliehen. Federführend sind dabei das Swiss Cyber Institute, das von Gründer Samir Aliyev geleitet wird, und die auf ICT spezialisierte Agentur White Rabbit Communications. In der sechsköpfigen Jury sitzen schweizerische und internationale Expertinnen und Expertinnen, darunter auch CISOs und CSOs.Der Nominations- und Award-Prozess hat schon begonnen. Bis Ende März können Kandidatinnen und Kandidaten auf der Website in jeweils einer von fünf Kategorien nominiert werden: Swiss CISO of the Year, CISO for Digitization, CISO for Culture, CISO for Diversity und Future Leader. Im April bestimmt die Jury für jede Kategorie sechs Nominationen und stellt diese im Mai vor. Darauf folgen ausführliche Hintergrundinterviews mit den Nominierten. Auf dieser Basis wählt die Jury im Juli die Kategoriesieger, die im September öffentlich verkündet werden. (ubi)