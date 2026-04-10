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Das sind die Nominierten für den Digital Commerce Award 2026
Quelle: Carpathia

Das sind die Nominierten für den Digital Commerce Award 2026

Für die diesjährige Verleihung der Digital Commerce Awards hat eine Jury jetzt die nominierten Unternehmen bestimmt. Insgesamt bewerben sich 70 Nominierte in 14 Kategorien um die begehrten Auszeichnungen.
10. April 2026

     

Im Rahmen der E-Commerce-Konferenz Score!, die am 20. Mai in der StageOne in Zürich-Oerlikon über die Bühne geht, werden auch dieses Jahr wieder die begehrten Digital Commerce Awards vergeben. Veranstaltet wird der Event von der Winterthurer Digitalberatung Carpathia, die jetzt die Nominierten Unternehmen für die Awards bekannt gegeben hat.

Mit dem Digital Commerce Award werden die besten Schweizer Onlineshops ausgezeichnet. Nachdem die Bewerbungsfrist am 27. Februar abgelaufen ist, hat eine Jury aus den Bewerbungen für jede der 14 Kategorien fünf Shops nominiert.


Die Nominierten der Digital Commerce Awards 2026

Category Leader

D2C Brands & Hersteller

Omni-Channel

Small Business

B2B Usability & Content

B2B Service- & Prozessintegration

B2B Industrie & Hersteller

Marktplätze & Plattformen

AI Integration

Mobile Experience

Sustainable Business Model

Sustainability Feature

Commercial Feature

Customer Support


"Swiss IT Magazine" ist Medienpartner der Score!-Konferenz.

Die Verleihung startet am 20. Mai um 18 Uhr, moderiert wird der Abend vom bekannten Kommunikationsleiter und Event-Moderator Thomas Odermatt. (rd)



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