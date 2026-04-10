Das sind die Nominierten für den Digital Commerce Award 2026

Die Nominierten der Digital Commerce Awards 2026

Category Leader

Betty Bossi (Coop Genossenschaft) – bettybossi.ch

Brack.Alltron – brack.ch

BS-Lifestyle – songmoment.ch

Hornbach Baumarkt (Schweiz) – hornbach.ch

Nestlé Nespresso – nespresso.com

D2C Brands & Hersteller

AFT – hockerty.ch

Betty Bossi (Coop Genossenschaft) – bettybossi.ch

Mahler & Co. – mahlerundco.ch

Nestlé Nespresso – nespresso.com

Schlossberg Switzerland – schlossberg.ch

Omni-Channel

Coop Genossenschaft – coop.ch

Hornbach Baumarkt (Schweiz) – hornbach.ch

Media Markt Schweiz – mediamarkt.ch

Mövenpick Wein Schweiz – moevenpick-wein.com

Nestlé Nespresso – nespresso.com

Small Business

2nd Peak – 2ndpeak.ch

BS-Lifestyle – songmoment.ch

Dekowebshop – pluebel.ch

Mal Ehrlich – mal-ehrlich.ch

Parfumsuite by Tuna Taskiran – parfumsuite.ch

B2B Usability & Content

B2B Service- & Prozessintegration

Creabeton – creabeton.ch

Debrunner Acifer – d-a.ch

Hogalog – hogashop.ch

Mercanto – my.mercanto.ch

Publicare – publicare.ch

B2B Industrie & Hersteller

Bystronic Sales – my.bystronic.com

Fraisa – webshop.fraisa.com

Hiestand Schweiz – shop.hiestand.ch

Monbureau – monbureau.ch

V-Zug – vzug.com/b2b

Marktplätze & Plattformen

ADC Communities & Development – petitmarcheapp.com

Digt – brandsforemployees.ch

Hogalog – hogashop.ch

Mercanto – my.mercanto.ch

Ricardo – ricardo.ch

AI Integration

AFT – hockerty.ch

Betty Bossi (Coop Genossenschaft) – bettybossi.ch

Brack.Alltron – brack.ch

Debrunner Acifer – d-a.ch

Magazine zum Globus – globus.ch

Mobile Experience

Betty Bossi (Coop Genossenschaft) – bettybossi.ch

Brack.Alltron – brack.ch

Hornbach Baumarkt (Schweiz) – hornbach.ch

Magazine zum Globus – globus.ch

Ricardo – ricardo.ch

Sustainable Business Model

2nd Peak – 2ndpeak.ch

Crowd Container – crowdcontainer.ch

Dekowebshop – pluebel.ch

Mein Hofladen Online – sulas-markt.ch

Ricardo – ricardo.ch

Sustainability Feature

ADC Communities & Development – petitmarcheapp.com

Betty Bossi (Coop Genossenschaft) – bettybossi.ch

Elite – eboutique.elitebeds.ch

Hogalog – hogashop.ch

Lion7 Helfenstein – truepits.com

Commercial Feature

Brack.Alltron – brack.ch

Coop Genossenschaft – coop.ch

Hornbach Baumarkt (Schweiz) – hornbach.ch

Oetterli – posterkoenig.ch

Switzerland Travel Centre – switzerlandtravelcentre.com

Customer Support

Betty Bossi (Coop Genossenschaft) – bettybossi.ch

Brack.Alltron – brack.ch

Creabeton – creabeton.ch

Nestlé Nespresso – nespresso.com

Switzerland Travel Centre – switzerlandtravelcentre.com

Im Rahmen der E-Commerce-Konferenz Score!, die am 20. Mai in der StageOne in Zürich-Oerlikon über die Bühne geht, werden auch dieses Jahr wieder die begehrten Digital Commerce Awards vergeben. Veranstaltet wird der Event von der Winterthurer Digitalberatung Carpathia, die jetzt die Nominierten Unternehmen für die Awards bekannt gegeben hat.Mit dem Digital Commerce Award werden die besten Schweizer Onlineshops ausgezeichnet. Nachdem die Bewerbungsfrist am 27. Februar abgelaufen ist, hat eine Jury aus den Bewerbungen für jede der 14 Kategorien fünf Shops nominiert.



"Swiss IT Magazine" ist Medienpartner der Score!-Konferenz.



Die Verleihung startet am 20. Mai um 18 Uhr, moderiert wird der Abend vom bekannten Kommunikationsleiter und Event-Moderator Thomas Odermatt. (rd)