Das sind die Nominierten für den Digital Commerce Award 2026

Im Rahmen der E-Commerce-Konferenz Score!, die am 20. Mai in der StageOne in Zürich-Oerlikon über die Bühne geht, werden auch dieses Jahr wieder die begehrten Digital Commerce Awards vergeben. Veranstaltet wird der Event von der Winterthurer Digitalberatung Carpathia, die jetzt die Nominierten Unternehmen für die Awards bekannt gegeben hat.
Mit dem Digital Commerce Award werden die besten Schweizer Onlineshops ausgezeichnet. Nachdem die Bewerbungsfrist am 27. Februar abgelaufen ist, hat eine Jury aus den Bewerbungen für jede der 14 Kategorien fünf Shops nominiert.
Die Nominierten der Digital Commerce Awards 2026
Category Leader
D2C Brands & Hersteller
Omni-Channel
Small Business
B2B Usability & Content
B2B Service- & Prozessintegration
B2B Industrie & Hersteller
Marktplätze & Plattformen
AI Integration
Mobile Experience
Sustainable Business Model
Sustainability Feature
Commercial Feature
Customer Support
"Swiss IT Magazine" ist Medienpartner der Score!-Konferenz.
Die Verleihung startet am 20. Mai um 18 Uhr, moderiert wird der Abend vom bekannten Kommunikationsleiter und Event-Moderator Thomas Odermatt.
(rd)