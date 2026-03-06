Score!-Konferenz veröffentlicht vollständiges Programm

Das Programm der Score!-Konferenz 2026 ist weitgehend komplett. Wie die Veranstalter im Blog zur Konferenz mitteilen, ist die Agenda der Veranstaltung nun online verfügbar
.
Bereits Ende Januar hatten die Organisatoren erste Programmhöhepunkte auf der Hauptbühne vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Neu veröffentlicht wurden nun insbesondere Details zu den Masterclasses, in denen zusätzliche Referentinnen und Referenten vertiefende Einblicke in Themen aus den Bereichen Retail und E-Commerce geben sollen.
Die Score!-Konferenz richtet sich an Fachleute aus Handel und Onlinehandel und setzt neben Vorträgen auch auf Austauschformate und vertiefende Sessions. Alles in allem werden gut 40 Speaker und Speakerinnen ihr Wissen in rund 30 Sessions vermitteln.
Die diesjährige Ausgabe der Konferenz findet am 20. Mai 2026 in der Stageone in Zürich-Oerlikon statt. Veranstaltet wird Score! von der Winterthurer Digitalberatung Carpathia, erwartet werden rund Gäste aus dem Handel, von Herstellern sowie Marktplätzen und weiteren Anbietern. Parallel zur Konferenz wird erneut auch der Digital Commerce Award vergeben.Swiss IT Media ist Medienpartner der Score!-Konferenz.
(mw)