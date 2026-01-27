Das erwartet die Gäste der Score!-Konferenz 2026

Die Konferenz für den Schweizer Handel und Onlinehandel Score! findet dieses Jahr am 20. Mai in der StageOne in Zürich Oerlikon statt. Nun hat Veranstalter Carpathia das Programm für den Tag vorgestellt. Wie der Veranstalter schreibt, werden sich am "Klassentreffen des Schweizer Handels" voraussichtlich rund 1000 Führungskräfte aus dem Handel, von Marken, Marktplätzen und internationalen Anbietern tummeln.Highlight der Hauptbühne sind unter anderem Jochen Krisch (Gründer von K5 Future Retail Conference & Exciting Commerce) und Alexandra Scherrer (Mitinhaberin und CEO bei Gastgeber Carpathia) mit einem anschliessenden Gespräch mit Patrick Erny (Swiss Retail Federation) und Bernhard Egger (Handelsverband.swiss). Auch berichten Micasa-Mitinhaber Manuel Landolt und Philipp Agustoni vom Prozess, wie sie sich nach dem Verkauf der Migros-Fachmärkte mit der bekannten Marke selbstständig gemacht haben.