Quelle: Carpathia

Das erwartet die Gäste der Score!-Konferenz 2026

Am 20. Mai findet in Zürich-Oerlikon erneut die Score!-Konferenz für den Schweizer Handel statt. Nun sind die wichtigsten Programmpunkte bekannt.
27. Januar 2026

     

Die Konferenz für den Schweizer Handel und Onlinehandel Score! findet dieses Jahr am 20. Mai in der StageOne in Zürich Oerlikon statt. Nun hat Veranstalter Carpathia das Programm für den Tag vorgestellt. Wie der Veranstalter schreibt, werden sich am "Klassentreffen des Schweizer Handels" voraussichtlich rund 1000 Führungskräfte aus dem Handel, von Marken, Marktplätzen und internationalen Anbietern tummeln.


Highlight der Hauptbühne sind unter anderem Jochen Krisch (Gründer von K5 Future Retail Conference & Exciting Commerce) und Alexandra Scherrer (Mitinhaberin und CEO bei Gastgeber Carpathia) mit einem anschliessenden Gespräch mit Patrick Erny (Swiss Retail Federation) und Bernhard Egger (Handelsverband.swiss). Auch berichten Micasa-Mitinhaber Manuel Landolt und Philipp Agustoni vom Prozess, wie sie sich nach dem Verkauf der Migros-Fachmärkte mit der bekannten Marke selbstständig gemacht haben.
Weitere Rednerinnen und Redner auf der Hauptbühne werden Mark Isler, CEO von Apfelkiste, Brack.Alltron-CEO Stefan Fraude, Bettina Giménez, Co-Gründerin und CMO von Dancing Queens sowie Elisabeth und Max Meister vom deutschen Technikhandel Ludwig Meister sein.

Dazu gibt es 12 Masterclasses, in denen sich die Gäste mit aktuellen Themen des Handels vertieft auseinandersetzen können. Die Plätze sind begrenzt, eine frühe Anmeldung lohnt sich. Tickets gibt es hier zu kaufen, diese starten bei 240 Franken. Bis zum 5. Februar gibt es ausserdem noch die Möglichkeit, vergünstigte Early-Bird-Tickets zu bekommen.


Swiss IT Media ist Medienpartner der Score!-Konferenz. (win)


