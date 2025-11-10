cnt
Worldline und Wix lancieren All-in-One-Lösung E-Commerce-Einstieg
Quelle: Worldline Schweiz

Worldline und Wix lancieren All-in-One-Lösung E-Commerce-Einstieg

Worldline und Wix haben gemeinsam eine All-in-One-Lösung entwickelt, die kleinen und mittleren Unternehmen den Weg in den Online-Handel ebnen soll.
10. November 2025

     

Worldline und Wix präsentieren mit Worldline Web powered by Wix eine gemeinsam entwickelte All-in-One-Lösung, die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz den Einstieg in den Online-Handel erleichtern soll. Diese bündelt Webauftritt, Online-Shop und Zahlungsabwicklung. Während Worldline in diesem Rahmen für die sichere Zahlungsabwicklung sorgt, bietet Wix Nutzern die Möglichkeit, ihre Online-Präsenz zu erstellen, zu verwalten und weiterzuentwickeln. Dazu gehören Website-Erstellung, Hosting, E-Commerce und Marketing.

Durch die Verbindung der beiden Lösungen von Worldline und Wix sollen zudem Backend-Prozesse vereinfacht werden, um vorhandene Ressourcen stärker für strategische Themen nutzen zu können. Die beiden Anbieter versprechen eine einfach zu nutzende Online-Verkaufsbasis mit integrierter Zahlungslösung und eine Einrichtung mit nur wenigen Klicks.


"Gemeinsam möchten wir unseren Händlern dabei helfen, sich einfacher und effizienter in der digitalen Welt zurechtzufinden. Mit dem Angebot einer integrierten Handelslösung unterstützen wir den Handel nicht nur darin, seine Online-Präsenz zu optimieren, sondern auch den Warenkorbabbruch in einem wettbewerbsintensiven Markt zu verhindern", sagt Bernhard Lachenmeier, Managing Director Worldline Schweiz. (sta)


