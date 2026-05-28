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Youtube macht KI-Videos klarer erkennbar
Quelle: Youtube

Youtube macht KI-Videos klarer erkennbar

Youtube passt die Hinweise für KI-Inhalte an. Realistisch wirkende oder stark mit KI bearbeitete Videos sollen klarer markiert werden, fehlende Angaben kann die Plattform künftig automatisch ergänzen.
28. Mai 2026

     

KI-generierte und deutlich mit KI veränderte Videos sollen auf Youtube künftig sichtbarer gekennzeichnet werden, und fehlende Angaben kann die Plattform in bestimmten Fällen selbst ergänzen. Wie die Videoplattform in einem Blogbeitrag schreibt, erscheinen die Hinweise bei längeren Videos neu direkt unter dem Player und oberhalb der Beschreibung. Bei Shorts wird das Label direkt im Video eingeblendet.

Damit will Youtube vor allem jene Inhalte klarer markieren, die realistisch wirken können. Gemeint sind etwa Videos, bei denen Personen, Orte oder Ereignisse echt aussehen, aber mit KI erzeugt oder stark verändert wurden. Bei animierten, offensichtlich künstlichen oder nur leicht bearbeiteten Inhalten bleibt der Hinweis weiterhin nur in der Beschreibung unter dem Video.


Creatorinnen und Creator müssen weiterhin selbst angeben, wenn sie realistisch wirkende KI-Inhalte veröffentlichen. Neu kann Youtube aber auch selbst ein Label setzen, wenn diese Angabe fehlt und die Systeme einen deutlichen KI-Einsatz erkennen. Wer der Meinung ist, dass ein Video falsch gekennzeichnet wurde, kann den Status in Youtube Studio anpassen.

Nicht jede Kennzeichnung lässt sich entfernen. Laut Mitteilung bleibt der Hinweis etwa bestehen, wenn ein Video mit KI-Werkzeugen der Plattform wie Veo oder Dream Screen erstellt wurde. Dasselbe gilt, wenn C2PA-Metadaten im Video klar ausweisen, dass es vollständig mit generativer KI entstanden ist. Ein KI-Hinweis allein soll laut Youtube weder die Empfehlungen noch die Monetarisierung eines Videos beeinflussen. (dow)


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