Meta bringt separate App für Facebook-Gruppen

Im iOS App Store für die USA und einige weitere Märkte ist laut Medienberichten eine neue App aus dem Hause Meta aufgetaucht
– ganz ohne vorherige Ankündigung. Die App nennt sich Forum, dient dem Umgang mit Facebook-Gruppen und präsentiert diese im Stil von Reddit als Diskussionsforen. Gemäss Beschreibung richtet sie sich an User, die weitergehende Diskussionsmöglichkeiten wünschen und Fragen und Antworten darauf stellen und suchen: "Forum, eine Facebook-App, stellt einen dedizierten Raum für tiefere Diskussionen, echte Antworten und die Communitys zur Verfügung, die dir am Herzen liegen".
Basis für die Nutzung der neuen App ist ein bestehendes Facebook-Konto. Die dort genutzten Gruppen, Profile und Aktivitäten übernimmt Forum automatisch – und was in der neuen App gepostet wird, erscheint ebenso automatisch auch in der betreffenden Facebook-Gruppe. Im Gegensatz zur eigentlichen Facebook-App finden sich im Feed von Forum jedoch ausschliesslich die Inhalte aus den Gruppen. Posts von Freunden, Pages und Reels bleiben aussen vor. Auf diese Weise kann man sich besser auf die wirklich gewünschten Inhalte konzentrieren.
Wie bei Reddit ist es zudem möglich, in Forum unter einem Pseudonym zu posten. Und schon fast selbstredend nutzt die neue App künstliche Intelligenz, in diesem Fall Meta AI: Die Darstellungsoption "Ask" fasst passende Antworten aus unterschiedlichen Gruppen zusammen, was Eine manuelle Suche an verschiedenen Stellen überflüssig macht. Die Originalbeiträge werden dabei verlinkt. Wie von Meta gewohnt, ist es zumindest in der aktuell in den genannten Märkten verfügbaren Version mit der Privatsphäre nicht wirklich weit her. Der App-Store-Eintrag listet eine vergleichsweise grosse Zahl mit dem jeweiligen User verlinkter Daten an, darunter Gesundheits- und Fitnessinformationen, Finanzinformationen, Standort, Kontakte und Einkäufe.
(ubi)