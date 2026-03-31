Meta testet neues Bezahlabo für Instagram

Meta beginnt mit dem Test eines neuen Bezahlabos für Instagram. Ende Januar
wurde bekannt, dass Meta
kostenpflichtige Versionen für Instagram, Facebook und Whatsapp prüft. Zu Whatsapp Plus waren später bereits erste Funktionen bekannt geworden (IT Magazine berichtete
). Nun berichtet "Techcrunch
", dass auch bei Instagram erste Details zum neuen Angebot aufgetaucht sind.
Das Abo trägt laut Bericht den Namen Instagram Plus und richtet sich nicht an Creator oder Unternehmen, sondern an gewöhnliche Nutzer. Geboten werden vor allem zusätzliche Funktionen für Stories. So sollen Abonnenten Stories ansehen können, ohne dass der Ersteller dies sieht. Zudem soll sichtbar werden, wie oft die eigene Story erneut angeschaut wurde.
Hinzu kommen weitere Extras. So sollen sich unbegrenzt viele Listen für verschiedene Story-Zielgruppen anlegen lassen. Auch eine Verlängerung von Stories um weitere 24 Stunden, einmal pro Woche hervorgehobene Stories, animierte "Superlikes" und eine gezielte Suche in der Liste der Story-Zuschauer werden genannt.
Meta hat bislang nicht offengelegt, in welchen Ländern der Test läuft. Laut Berichten
in sozialen Medien soll Instagram Plus aber unter anderem in Mexiko, Japan und auf den Philippinen auftauchen. Dort liegen die monatlichen Preise gemäss veröffentlichten Screenshots je nach Markt bei umgerechnet rund 1 bis 2 Franken. Ob und wann Meta das Abo breiter einführen wird, ist nicht bekannt.
(dow)