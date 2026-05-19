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Meta Connect 2026 findet am 23. und 24. September statt
Quelle: Meta

Meta Connect 2026 findet am 23. und 24. September statt

An der diesjährigen Hauskonferenz Meta Connect sollen Virtual Reality, Wearables, Metaverse und KI die Hauptthemen sein. Das Veranstaltungsdatum ist bekannt, Details zu den Inhalten noch nicht.
19. Mai 2026

     

Die Hauskonferenz des Zuckerberg-Konzerns Meta findet dieses Jahr am 23. und 24. September auf dem Campus in Menlo Park statt. Dies verkündet das Unternehmen in einem Blogbeitrag, ohne aber weitere Details zum Programm zu nennen – ausser dass man an der Veranstaltung einen ersten Blick darauf erhalte, was Metas nächste Computing-Plattform bringen wird. Es gebe eine Keynote am Abend und Sesions für Developer zu den neuesten Entwicklungen bei Virtual Reality, Wearables, dem Metaverse und KI.


Der Blogpost preist dafür die Entwicklungen an, die sich seit der letzten Meta Connect ergeben haben. Leute auf der ganzen Welt würden die KI-Brillen von Meta tragen, es sei eines der am schnellsten wachsenden Segmente aller Zeiten im Bereich Consumer Electronics. Erwähnt wird auch der Launch von Muse Spark, das als erster Schritt auf dem Weg zur persönlichen Superintelligenz und als Startpunkt für eine neue Serie und speziell für die Meta-Produkte entwickelten KI-Modellen positioniert wird. Darüber hinaus will Meta als grösster Investor der Industrie Virtual Reality weiterhin vorantreiben, so der Anspruch. (ubi)


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