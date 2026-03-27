Meta hat Initiative für Kleinunternehmen in der Pipeline

Unter der Bezeichnung Meta
Small Business hat der Facebook-Mutterkonzern eine Initiative lanciert, um Kleinunternehmen in ihren Tätigkeiten zu unterstützen und die KI-Adaption voranzutreiben, wie "TechCrunch" mit Bezug auf das Nachrichten-Portal "Axios" (Paywall) berichtet
.
Wie Mark Zuckerberg in einem Mitarbeiter-Memo bekannt gegeben hat, waren Kleinunternehmen schon immer ein wesentlicher Teil des Meta-Business-Modells. Viele Millionen Unternehmen würden bereits die Meta-Plattformen für ihr Wachstum und für Kundenkontakte nutzen. Da es noch nie so einfach gewesen sei, ein neues Unternehmen zu gründen wie in der heutigen KI-Ära, wolle man nun die Services bereitstellen, die dies ermöglichen würden. Es gelte sicherzustellen, dass alle Menschen umfassend am Wohlstand teilhaben können, den Superintelligenz schaffen würde.
Laut den Meldungen soll Meta Small Business von Meta President und Vice Chairman Dina Powell McCormick sowie von Head of Product Naomi Gleit geleitet werden. Zuckerberg habe zudem Produktmanager, Designer, Ingenieure und andere Mitarbeitende angefragt, ob sie an der neuen Initiative Interesse hätten.
(rd)