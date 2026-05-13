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Github Mobile kann Repositories erstellen
Quelle: Github

Github Mobile kann Repositories erstellen

Github erweitert seine Mobile-App für iOS und Android. Nutzer können neue Repositories nun direkt auf dem Smartphone anlegen und wichtige Einstellungen gleich in der App vornehmen.
13. Mai 2026

     

Mit Github Mobile lassen sich neue Projekte künftig direkt auf dem Handy starten. Wie Github mitteilt, können Nutzer in der App ein neues Repository erstellen, einen Namen vergeben und festlegen, ob es öffentlich oder privat sein soll. Auch eine Beschreibung kann direkt beim Anlegen ergänzt werden.

Zusätzlich unterstützt die App Vorlagen. Wer ein Repository auf Basis einer Vorlage erstellt, kann festlegen, ob alle Branches übernommen werden sollen. Wird keine Vorlage genutzt, lässt sich das neue Repository auf Wunsch direkt mit einer README-Datei, einer .gitignore-Datei und einer Lizenz vorbereiten.


Auf iOS startet die Erstellung über die Startseite oder das eigene Profil über die Plus-Schaltfläche. Auf Android steht die Funktion ebenfalls auf der Startseite sowie im Repository-Bereich des Profils zur Verfügung.

Bisher war Github Mobile vor allem dafür gedacht, bestehende Projekte zu verfolgen, Code anzusehen oder Issues zu bearbeiten. Mit dem Update können Entwickler nun auch neue Projekte unterwegs vorbereiten. Nach der Erstellung öffnet die App direkt das neue Repository, damit Nutzer weiterarbeiten oder später am Rechner darauf aufbauen können. (dow)


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