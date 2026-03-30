Copilot platziert Werbung in Pull Requests für Github

Die Zeiten, in denen sich KI-Dienste gratis und gleichzeitig werbefrei nutzen lassen, gehen wohl dem Ende entgegen. Davon betroffen sind neu auch Entwickler, wie der australische Software Developer Zach Manson erfahren musste
. In einem Pull Request für Github
, bei dessen Beschreibung ein Teamkollege mithilfe von Copilot einen Tippfehler korrigieren liess, erschien nach dem Vorgang Werbung: Copilot hat die Description ohne Nachfrage mit einem Werbespruch für sich selbst und für Raycast angereichert. "Quickly spin up Copilot coding agent tasks from anywhere on your macOS or Windows machine with Raycast", hiess es plötzlich im Beschreibungstext. Manson findet das naturgemäss nicht gerade prickelnd: "Das ist furchtbar. Ich wusste, dass so ein Mist irgendwann passieren würde, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde."
Sucht man Github nach diesem Werbetext ab, findet man ihn in über 11'000 verschiedene Pull Requests, verteilt über mehrere Tausend Repositories, wie "Neowin" festgestellt hat
. Der Hintergrund: Raycast, das sein Hersteller als "Your shortcut to everything" positioniert, verfügt über eine Copilot-Erweiterung, die unter anderem Pull Requests auf einen Textprompt hin generieren kann. Laut dem Artikel ist vermutlich Microsoft
für die Platzierung der Werbung verantwortlich und nicht Raycast.
(ubi)