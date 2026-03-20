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Visual Studio Code neu mit integriertem Browser-Debugging
Quelle: Microsoft

Visual Studio Code neu mit integriertem Browser-Debugging

Die jüngste Version von Microsofts Entwicklertool Visual Studio Code bietet integriertes Browser-Debugging und ermöglicht es, die Berechtigungsabfragen von Copilot besser zu steuern.
20. März 2026

     

Microsofts Open-Source-Entwicklertool Visual Studio Code wird seit Neuestem wöchentlich aktualisiert, dennoch haben die Neuerungen nicht abgenommen. So kann auch der jüngste Release 1.112 mit diversen neuen Funktionen aufwarten, wie die Release Notes zeigen.

So unterstützt der Code-Editor neu integriertes Browser-Debugging, womit sich Web-Apps direkt im Entwicklertool debuggen lassen. Damit lassen sich Breakpoints setzen oder Variablen prüfen, ohne dass man VS Code zu verlassen braucht. Eine weitere Neuerung betrifft die erweiterte Autonomie der Copilot CLI Sessions. Via Chat lassen sich damit die Copilot-Berechtigungen erweitern, womit Aufgaben mit weniger Unterbrechungen respektive Bestätigungen durchgeführt werden können.


Daneben bietet Visual Studio Code 1.112 die Möglichkeit, MCP-Server (Model Context Protocol Server) in einer Sandbox-Umgebung zu betreiben oder Bild- und Binärdateien über Agenten nativ einzulesen.

Die aktuelle Version von Visual Studio Code steht in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)


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