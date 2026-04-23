Github Copilot demnächst mit Token-basierter Verrechnung

Bei der Entwickler- und Versionierungsplattform Github will Microsoft
laut einem "Neowin"-Bericht
bei der Copilot-Verrechnung schrauben und auf ein Token-basiertes Abrechnungsmodell wechseln. Nachdem man bei den Neuanmeldungen einen Stopp eingelegt und den Zugang zu KI-Modellen eingeschränkt hat ("Swiss IT Magazine" berichtete
), soll nun auch das Abrechnungsmodell angepasst werden. Bis anhin kam bei der Copilot-Nutzung eine Request-basierte Verrechnung zum Einsatz. Je nach Abonnement standen monatlich eine bestimmte Anzahl Interaktionen zur Verfügung. Beim Pro-Plan waren es 300 beim Pro-Plus-Plan 1500 Requests.
Neu will man auf eine Token-basierte Verrechnung wechseln. Bei der Nutzung von GPT-5.4 müssen damit für eine Million Input-Tokens 2.50 Dollar und für ebenso viele Output-Tokens 15 Dollar bezahlt werden. Diese Preise entsprechen 1:1 jenen, die OpenAI bei der Vorstellung von GPT-5.4 vor rund zwei Wochen kommuniziert
hat.
Noch hat Microsoft nicht offiziell über den Wechsel informiert. Die reguläre Ankündigung wird allerdings noch diese Woche erwartet und die Einführung des neuen Verrechnungsmodells soll per 1. Juni erfolgen.
(rd)