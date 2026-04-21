Infrastruktur kommt an die Grenzen, Github schränkt KI-Zugang ein

Wann sich wieder neue Abos in den genannten Stufen lösen lassen, wurde noch nicht bekanntgegeben. Per sofort zeigen sowohl VS Code als auch Copilot CLI die Nutzungs-Limits an und blocken bei übermässiger Nutzung den Zugang zu Premium Models.Und schliesslich wird der Zugang zu Antropics Claude Opus Models eingeschränkt. Diese sind per sofort nicht mehr im Pro-Plan enthalten und den Nutzern mit Pro+ vorbehalten.Nutzern, die mit den Abos Pro und Pro+ unterwegs sind und auf einmal an unerwartete Nutzungs-Limits stossen, kommt man wenigstens etwas entgegen: Wenn man wider Erwarten an Grenzen stösst, kann man das Abo kündigen und bezahlt für April keine Abogebühren. Dabei helfen soll der Github-Support. (win)