Infrastruktur kommt an die Grenzen, Github schränkt KI-Zugang ein

Microsoft
sieht sich gezwungen, recht grosse Anpassungen an den KI-Abos in Github
vorzunehmen. Denn bestehende Nutzer lasten die KI-Infrastruktur offenbar so stark aus, dass die Kapazitäten von Github an ihre Grenzen stossen. Daher verkündet Redmond drei zentrale Anpassungen: Neue Anmeldungen für Github Copilot Pro, Pro+ und Student werden vorerst pausiert, dazu werden sowohl die Nutzungs-Limits als auch die Verfügbarkeit gewisser Modelle angepasst. Das alles "um das Benutzererlebnis der bestehenden Nutzer zu schützen", wie das Unternehmen schreibt
.
Denn offenbar hat man sich etwas verkalkuliert, was die Begrenzungen der Nutzung angeht. Mit der Entwicklung, dass Agents immer mehr Arbeit übernehmen, sei es nicht mehr unüblich, dass Nutzer deutlich mehr Ressourcen nutzen, als man für den aktuellen Nutzungsplan eingerechnet hatte. Und das geht selbstverständlich nicht auf.
Wann sich wieder neue Abos in den genannten Stufen lösen lassen, wurde noch nicht bekanntgegeben. Per sofort zeigen sowohl VS Code als auch Copilot CLI die Nutzungs-Limits an und blocken bei übermässiger Nutzung den Zugang zu Premium Models.
Und schliesslich wird der Zugang zu Antropics Claude Opus Models eingeschränkt. Diese sind per sofort nicht mehr im Pro-Plan enthalten und den Nutzern mit Pro+ vorbehalten.
Nutzern, die mit den Abos Pro und Pro+ unterwegs sind und auf einmal an unerwartete Nutzungs-Limits stossen, kommt man wenigstens etwas entgegen: Wenn man wider Erwarten an Grenzen stösst, kann man das Abo kündigen und bezahlt für April keine Abogebühren. Dabei helfen soll der Github-Support.
(win)