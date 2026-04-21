cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Infrastruktur kommt an die Grenzen, Github schränkt KI-Zugang ein
Quelle: Depositphotos

Infrastruktur kommt an die Grenzen, Github schränkt KI-Zugang ein

Die übermässige Nutzung von KI-Features durch die Nutzerschaft belastet die Infrastruktur von Github so stark, dass man sich gezwungen fühlt, neue Abos zu pausieren. Dazu kommen neue Einschränkungen und Bestimmungen für die Abos Pro und Pro+.
21. April 2026

     

Microsoft sieht sich gezwungen, recht grosse Anpassungen an den KI-Abos in Github vorzunehmen. Denn bestehende Nutzer lasten die KI-Infrastruktur offenbar so stark aus, dass die Kapazitäten von Github an ihre Grenzen stossen. Daher verkündet Redmond drei zentrale Anpassungen: Neue Anmeldungen für Github Copilot Pro, Pro+ und Student werden vorerst pausiert, dazu werden sowohl die Nutzungs-Limits als auch die Verfügbarkeit gewisser Modelle angepasst. Das alles "um das Benutzererlebnis der bestehenden Nutzer zu schützen", wie das Unternehmen schreibt.


Denn offenbar hat man sich etwas verkalkuliert, was die Begrenzungen der Nutzung angeht. Mit der Entwicklung, dass Agents immer mehr Arbeit übernehmen, sei es nicht mehr unüblich, dass Nutzer deutlich mehr Ressourcen nutzen, als man für den aktuellen Nutzungsplan eingerechnet hatte. Und das geht selbstverständlich nicht auf.
Wann sich wieder neue Abos in den genannten Stufen lösen lassen, wurde noch nicht bekanntgegeben. Per sofort zeigen sowohl VS Code als auch Copilot CLI die Nutzungs-Limits an und blocken bei übermässiger Nutzung den Zugang zu Premium Models.

Und schliesslich wird der Zugang zu Antropics Claude Opus Models eingeschränkt. Diese sind per sofort nicht mehr im Pro-Plan enthalten und den Nutzern mit Pro+ vorbehalten.


Nutzern, die mit den Abos Pro und Pro+ unterwegs sind und auf einmal an unerwartete Nutzungs-Limits stossen, kommt man wenigstens etwas entgegen: Wenn man wider Erwarten an Grenzen stösst, kann man das Abo kündigen und bezahlt für April keine Abogebühren. Dabei helfen soll der Github-Support. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Anthropic veröffentlicht versehentlich Claude-Quellcode

 2. April 2026 - Durch einen Fehler eines Anthropic-Mitarbeiters wurde der Quellcode von Claude Code veröffentlicht. Nachdem der Code auf Github kopiert wurde, hat Anthropic Tausende Repositories löschen lassen.

Copilot platziert Werbung in Pull Requests für Github

 30. März 2026 - Wer für einen Github Pull Request Copilot zu Hilfe nimmt, kann eine Überraschung erleben: Im Text erscheint Werbung für Copilot selbst und für ein Drittanbieter-Tool.

Github nutzt User-Daten neu standardmässig fürs KI-Training

 29. März 2026 - Ab dem 24. April werden quasi alle Anwenderdaten auf der Entwicklerplattform Github für das KI-Training verwendet. Wer das nicht will, muss sich aktiv austragen. Ausgenommen von der neuen Regelung sind einzig Copilot-Business- und Copilot-Enterprise-Kunden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER