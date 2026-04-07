Einstellungs-Seite für Insider-Funktionen in Windows 11

Mit dem Versprechen für eine bessere Qualität von Windows ("Swiss IT Magazine" berichtete
) hat sich Microsoft
auch dazu verpflichtet, das Insider-Programm zu verbessern. In Zukunft erhalten Insider Builds von Windows 11 in den Einstellungen die neue Seite "Feature Flags", auf der sich experimentelle neue Funktionen gezielt aktivieren oder deaktivieren lassen. Einen ersten Hinweis darauf hat X-User @phantomofearth in Build 26300.8155 entdeckt
.
Insider haben sich in der Vergangenheit des Öfteren darüber beklagt, dass solche Experimentalfunktionen nur kompliziert oder mit deutlicher Verzögerung aktiviert werden konnten: Bisher hat Microsoft neue Funktionen via CFR (Controlled Feature Rollout) gestaffelt verteilt, was für die allgemeine Verfügbarkeit durchaus Sinn ergibt, denn auf die gleiche Weise können problematische Features auch wieder zurückgezogen werden. Im Insider-Programm ist CFR hingegen eher hinderlich, weil Teilnehmer Neuerungen möglichst sofort testen möchten. Dazu war in der Vergangenheit jeweils ein Rückgriff auf Drittanbietertools wie Vivetool und der Rückgriff auf die Kommandozeile erforderlich. Neu soll sich dies gemäss dem X-Post ändern. Die neue Einstellungs-Seite ist im genannten Build allerdings zwar bereits zu sehen, aber noch nicht aktiv nutzbar.
(ubi)