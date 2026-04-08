So viel verdienen ICT-Fachkräfte in der Schweiz

Das Zürcher Amt für Wirtschaft, getragen vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und den Kantonen der Deutschschweiz, hat das Lohnbuch 2026 herausgegeben. Es ist die 17. Ausgabe der grossen Lohnanalyse. Darin finden sich auch die Löhne der zahlreichen IT-Berufe detailliert aufgeschlüsselt. Bei allen genannten Salären handelt es sich jeweils um den Medianlohn.Bei den Einstiegslöhnen zeigen sich bereits erhebliche Unterschiede je nach Abschluss. Ein frisch gebackener Informatiker EFZ verdient in der Schweiz demnach 5000 Franken pro Monat, ein Berufsmittelschulabschluss erhöht den Einstiegslohn auf 5127 Franken. Mit Universitäts-Bachelor verdienen IT-Berufseinsteiger etwas mehr als 6300 Franken, HF-Bachelor-Abschlüsse bringen nur unwesentlich weniger ein. Spannend ist ein grösserer Unterschied zwischen Master-Absolventen von Unis und FHs: Hier haben die FH-Studierenden die Nase vorn (6923 statt 6685 bei Uni-Abgängern).Ausserdem werden alle Löhne nach Alter und Fachbereich aufgeschlüsselt, nachfolgend einige Beispiele aus den zahlreichen Berufskategorien.