So viel verdienen ICT-Fachkräfte in der Schweiz

Das Zürcher Amt für Wirtschaft, getragen vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und den Kantonen der Deutschschweiz, hat das Lohnbuch 2026 herausgegeben. Es ist die 17. Ausgabe der grossen Lohnanalyse. Darin finden sich auch die Löhne der zahlreichen IT-Berufe detailliert aufgeschlüsselt. Bei allen genannten Salären handelt es sich jeweils um den Medianlohn.
Bei den Einstiegslöhnen zeigen sich bereits erhebliche Unterschiede je nach Abschluss. Ein frisch gebackener Informatiker EFZ verdient in der Schweiz demnach 5000 Franken pro Monat, ein Berufsmittelschulabschluss erhöht den Einstiegslohn auf 5127 Franken. Mit Universitäts-Bachelor verdienen IT-Berufseinsteiger etwas mehr als 6300 Franken, HF-Bachelor-Abschlüsse bringen nur unwesentlich weniger ein. Spannend ist ein grösserer Unterschied zwischen Master-Absolventen von Unis und FHs: Hier haben die FH-Studierenden die Nase vorn (6923 statt 6685 bei Uni-Abgängern).
Ausserdem werden alle Löhne nach Alter und Fachbereich aufgeschlüsselt, nachfolgend einige Beispiele aus den zahlreichen Berufskategorien.
Die tiefsten Löhne gelten hierbei in allen Bereichen für Juniors, die höchsten für Seniors. Applikationsentwickler verdienen etwa zwischen 5769 und 10'409 Franken monatlich. Etwas besser verdienen Software-Ingenieure: Die Medianlöhne liegen hier zwischen 5896 und 10'515 Franken. Datenbank-Spezialisten bringen derweil 5784 bis 10'578 Franken pro Monat nach Hause. Die Löhne der Schweizer System Engineers starten bei 5621, als Senior verdient man bis zu 10'652 Franken monatlich. Und Security-Spezialisten machen zwischen 6046 und 10'957 Franken.
Zu den besserverdienenden IT-Fachleuten gehören etwa ICT-Architekten, deren Löhne zwischen 7370 und 11'406 Franken rangieren. Und Projektmanager verdienen zwischen 6038 und 11'307 Franken. Bei Programm-Managern starten die Löhne bei etwas über 10'000 Franken und reichen bis zu 12'342 Franken. Die tiefsten Löhne der IT-Branche bekommen Helpdesk-Mitarbeiter, deren Monatslohn bei 5185 Franken startet. Als Senior kann dieser dann bis auf 8789 Franken steigen.
Auch zeigt die Studie massgebliche regionale Unterschiede auf. Der gesamtschweizerische Durchschnitt bildet dabei den Grundwert von 100. Bei Informatikdienstleistungen liegt die Nordwestschweiz genau auf dem Schweiz-Durchschnitt, die Region Genfersee nur unwesentlich darunter. Leicht unter dem Durchschnitt sind die Regionen Mittelland (93,7), die Zentralschweiz (94,9) und die Ostschweiz (89,0). Brutaler Ausreisser nach unten ist der Tessin mit einem Wert von 69,8. Die Region Zürich zieht den Schnitt erwartungsgemäss nach oben, mit einem Wert von 107,2.
Das ganze Lohnbuch Schweiz 2026 kann bei Orell Füssli für 90 Franken erworben werden.
(win)