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Teams-Outlook-Add-In lässt klassisches Outlook crashen
Quelle: Depositphotos

Teams-Outlook-Add-In lässt klassisches Outlook crashen

Microsoft hat bestätigt, dass die neueste Version des Teams Meeting Add-Ins beim klassischen Outlook für Kompatibilitätsprobleme sorgt, die zum Absturz von Outlook führen. Mit kommenden Updates will man das Problem korrigieren.
20. März 2026

     

Microsoft hat einem Bericht von "Bleeping Computer" zufolge bestätigt, dass das Teams Meeting Add-In den klassischen Outlook-Client zum Absturz bringt. Bereits seit einigen Tagen berichten Anwender auf Reddit, die jüngste Version des Add-Ins sorge dafür, dass Outlook beim Start abstürzt. Gemäss der Reddit-Diskussion steht das Problem im Zusammenhang mit der aktuellen Teams-Version, nicht aber mit älteren Versionen.

Wie Microsoft mittlerweile via Admin Center bestätigt hat, besteht ein Kompatibilitätsproblem mit der Add-In-Version 26043.2016.4478.2773, während frühere Versionen problemlos funktionieren würden. Betroffenen Anwendern wird empfohlen, sowohl Teams, wie auch Outlook auf den jüngsten Stand zu aktualisieren.


Weiter heisst es man arbeite weiterhin an der Problemlösung und wolle das Kompatibilitätsproblem mit einem Fix aus der Welt schaffen, der mit der nächsten Update-Veröffentlichung verteilt werden soll. Schon am kommenden Montag will Microsoft in der Sache weitere Informationen liefern. (rd)


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