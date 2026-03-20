Perplexitys KI-Browser Comet jetzt für iOS zu haben

Im November 2025 hat das KI-Unternehmen Perplexity AI
unter dem Namen Comet einen eigenen Browser lanciert und zunächst einem limitierten Nutzerkreis für Desktop-Systeme sowie später für Android freigegeben. Jetzt gibt es Comet auch für iOS, inklusive des Kernstücks, des sogenannten Comet Assistant, der direkt auf aktive Tabs zugreift und so zum Beispiel Zusammenfassungen erstellen oder Preise zwischen verschiedenen geöffneten Shopping-Seiten vergleichen kann. Comet für iOS steht im App Store kostenlos zur Verfügung. Perplexity speichert allerdings die Browsing- und Suchhistorie und erstellt damit personalisierte Userprofile, die zum Ausspielen von personalisierter Werbung genutzt werden.
Der Comet Assistant ist im Prinzip der einzige Unterschied gegenüber einem gewöhnlichen Browser und steht in der iOS-Version Form eines Buttons oberhalb der Suchleiste zur Verfügung. Im Gegensatz zur Desktop-Version von Comet, die auf die Perplexity-eigene KI-Suche setzt, ist in der iOS-App Google als Suchmaschine voreingestellt. Wer also unter iOS mit dem Perplexity-Browser eine Suche startet, erhält die üblichen Suchresultate von Google
. Der Comet Assistant, im Prinzip der einzige Unterschied gegenüber einem gewöhnlichen Browser, steht in der iOS-Version Form eines Buttons oberhalb der Suchleiste zur Verfügung. Im Gegensatz zur Desktop-Version von Comet, die auf die Perplexity-eigene KI-Suche setzt, ist in der iOS-App Google als Suchmaschine voreingestellt. Wer also unter iOS mit dem Perplexity-Browser eine Suche startet, erhält die üblichen Suchresultate von Google. Daneben kann man mit Comet jedoch auch auf die Deep Research Engine von Perplexity zurückgreifen.
(ubi)