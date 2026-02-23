cnt
Samsung AI: KI-Vielfalt oder KI-Verwirrung?
Quelle: Samsung / Evan Blass

Samsung AI: KI-Vielfalt oder KI-Verwirrung?

Nach Bixby und Gemini bringt Samsung mit Perplexity einen dritten KI-Assistenten auf die Galaxy-Smartphones, mit Start auf der Galaxy-S-26-Familie. Für Samsung bedeutet dies eine reichhaltigere und flexiblere KI-Erfahrung.
23. Februar 2026

     

Auf den Galaxy-Smartphones von Samsung residieren bereits heute zwei unterschiedliche KI-Assistenten, der hauseigene Sprachassistent Bixby und die Gemini-App von Google. Mit der nächsten Galaxy-Generation soll ein dritter Assistent hinzukommen und sogar ein eigenes Hotword erhalten: Der KI-Chatbot von Perplexity lässt sich auf dem Galaxy S26 mit der Anweisung "Hey Plex" aufrufen. Zusammengenommen segeln die zwei beziehungsweise drei Assistenten unter der Flagge Samsung AI. Samsung spricht dabei von "Multi-Agent AI". Ob die Vielfalt der Assistenten für die Nutzer von Vorteil ist oder eher zu Verwirrung führt, bleibt offen.

Won-Joon Choi, President, Chief Operating Officer (COO) and Head of the R&D Office, Mobile Experience (MX) Business bei Samsung, sieht es so: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein offenes und integratives KI-Ökosystem aufzubauen, das Nutzern mehr Auswahl, Flexibilität und Kontrolle bietet, um komplexe Aufgaben schnell und einfach zu erledigen. Galaxy AI fungiert als Orchestrator, der verschiedene Formen der KI zu einem einzigen, natürlichen und zusammenhängenden Erlebnis zusammenführt."


Der KI-Agent von Perpexity soll tief in verschiedene Samsung-Apps integriert werden, darunter Samsung Notes, Gallery, Clock, Reminder und Calendar. Ferner ist auch mit verschiedenen Dritthersteller-Apps eine Integration geplant – Perplexity ermögliche reibungslose Multistep-Workflows und erlaube es, nahtlos zwischen Aufgaben zu wechseln, ohne sich mit einzelnen Apps herumzuschlagen. Insgesamt bringe dies eine reichhaltigere und flexiblere KI-Erfahrung auf dem Gerät. (ubi)
(Quelle: Samsung)
(Quelle: Samsung / Evan Blass)


