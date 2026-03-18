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Oracle lanciert Java 26
Quelle: Oracle

Oracle lanciert Java 26

Mit Java 26 kommen zehn neue JDK Enhancement Proposals in die produktive Version. Ausserdem wird die schon lange zum Abschuss freigegebene Applet-API nun ganz entfernt.
18. März 2026

     

Java 26 ist da: Oracle hat die nächste Generation der Programmiersprache und Entwicklungsplattform lanciert. Java 26 ist eine reguläre Kurzzeitversion mit rund sechs Monaten Support und folgt auf das im September 2025 veröffentlichte Release von Java 25.

Die neue Version soll dank zehn neue JDK Enhancement Proposals KI- und Kryptografie-Fähigkeiten erweitern, den Code vereinfachen und damit die Produktivität von Entwicklern steigern. Darunter finden sich neben vielen weiteren Änderungen neue Language Features, Performance Updates und die Verbesserung des Handlings kryptografischer Schlüssel und Zertifikate. Ebenfalls bemerkenswert ist die endgültige Entfernung der Applet-API, die wegen ihres hohen Alters aber wohl wenig Auswirkungen in der Praxis haben dürfte.


Im gleichen Zug lanciert Oracle das Java Verified Portfolio (JVP) – ein Paket aus Tools, Frameworks und Services rund um die Plattform.

Weiterführende Informationen rund um den Java-26-Launch und die damit kommenden Features finden sich hier. (win)


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