Oracle lanciert Java 26

Java 26 ist da: Oracle
hat die nächste Generation der Programmiersprache und Entwicklungsplattform lanciert. Java 26 ist eine reguläre Kurzzeitversion mit rund sechs Monaten Support und folgt auf das im September 2025 veröffentlichte
Release von Java 25.
Die neue Version soll dank zehn neue JDK Enhancement Proposals KI- und Kryptografie-Fähigkeiten erweitern, den Code vereinfachen und damit die Produktivität von Entwicklern steigern. Darunter finden sich neben vielen weiteren Änderungen neue Language Features, Performance Updates und die Verbesserung des Handlings kryptografischer Schlüssel und Zertifikate. Ebenfalls bemerkenswert ist die endgültige Entfernung der Applet-API, die wegen ihres hohen Alters aber wohl wenig Auswirkungen in der Praxis haben dürfte.
Im gleichen Zug lanciert Oracle das Java Verified Portfolio (JVP) – ein Paket aus Tools, Frameworks und Services rund um die Plattform.
Weiterführende Informationen rund um den Java-26-Launch und die damit kommenden Features finden sich hier.
(win)