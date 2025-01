Nur einer von zehn Java-Nutzern will bei Oracle bleiben

Oracle sorgt mit den vor zwei Jahren eingeführten Lizenzen für immer mehr Verstimmung bei der Java-Klientel, so ein Bericht von "The Register". Wie eine Untersuchung von Dimensional Research ergeben hat, ist die Zahl von Oracles Java-Nutzern, welche die Migration zu einer Alternative in Erwägung ziehen, von 72 Prozent im Jahr 2023 auf 88 Prozent im vergangenen Jahr angestiegen. In Frankreich beträgt der Anteil der Nutzer, die sich von Oracle abwenden wollen, 93 Porzent, in Deutschland gar 95 Prozent.Der Unwille gegenüber Oracle soll seine Ursachen insbesondere in den exorbitant hohen Lizenzkosten haben, die im Januar 2023 laut "The Register" drastisch erhöht wurden. Damals wechselte Oracle das Lizenzmodell für Java Standard Edition von einem Pro-Prozessor-Modell zu einem Pro-User-Modell. Gemäss Berechnungen von Gartner sollen sich die Kosten für die wohlgemerkt selbe Software durch den Wechsel verdoppelt bis verfünffacht haben.Als Alternativ zu den Oracle-Java-Produkten werden im Bericht die OpenJDK-Lösungen Bellsoft Liberica IBM Semeru oder Azul Platform Core genannt. (rd)