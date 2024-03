Oracle bringt Java 22 an den Start

Oracle gibt den Start von Java 22, der neuesten Version der weit verbreiteten Programmiersprache und Entwicklungsplattform, bekannt. Versprochen werden mit Java 22 respektive dem neuen Oracle Java Development Kit (JDK 22) Verbesserungen in Performance, Stabilität und Security, was letztlich zu mehr Produktivität und Raum für Innovation führen soll, wie Oracle schreibt. Insgesamt wurden 12 Verbesserungen über 12 JDK Enhancement Proposals (JEPs) aus der Community integriert.Die Liste mit allen Verbesserungen an Libraries, Performance und Tooling findet sich an dieser Stelle . Alle Downloads rund um Java 22 sind hier zu finden. Zusätzlich gibt es einen aufgezeichneten Launch-Stream mit vielen Zusatzinformationen (siehe unten).Georges Saab, Senior Vice President, Oracle Java Platform und Vorsitzender des OpenJDK Governing Board, kommentiert: "Durch die Bereitstellung von Verbesserungen, die die Anwendungsentwicklung optimieren und die Reichweite von Java erweitern, um es Entwicklern mit unterschiedlichen Fähigkeiten zugänglich zu machen, wird Java 22 dazu beitragen, die Entwicklung einer breiten Palette neuer Anwendungen und Dienste für Unternehmen und Entwickler gleichermassen voranzutreiben."Im gleichen Atemzug wird auch das Datum sowie der Austragungsort der Entwicklerkonferenz JavaOne 2025 verkündet: Diese wird vom 17. bis zum 20. März 2025 in San Francisco stattfinden. (win)