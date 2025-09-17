cnt
Oracle startet mit Java 25
Oracle verspricht mit Java 25 Zukunftssicherheit dank acht Jahren Updates und der Optimierung der Programmiersprache für KI-Anwendungen.
17. September 2025

     

Oracle lanciert Java 25 und damit eine neue Major-Version seiner Programmiersprache und Entwicklungsplattform. Versprochen werden Verbesserungen in der Performance, der Stabilität und der Sicherheit, weiter soll sich die Produktivität von Java-Entwicklern mit der neuen Version klar verbessern. Dies mitunter auch, indem die Sprache weiter vereinfacht wurde, um neuen Entwicklerinnen und Entwicklern den Zugang zu erleichtern.

Support für gibt’s für Java 25 laut Oracle acht Jahre lang, Updates sollen ab sofort drei Jahre lang (bis September 2028) vier Mal im Jahr geliefert werden. Auch abgesehen davon sichert Oracle Zukunftssicherheit zu: Nicht zuletzt für die Entwicklung sicherer KI-gestützten Anwendungen soll Java für die kommenden Jahre gerüstet sein.


Insgesamt dürfen sich Java-Devs über sechzehn grosse Neuerungen freuen. Zu diesen gibt es an dieser Stelle detaillierte Einblicke. Die nächsten Innovationen sollen derweil am nächsten Java-Event von Oracle, der JavaOne in Kalifornien, zwischen dem 17. und 19. März 2026 vorgestellt werden. (win)


