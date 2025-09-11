cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
App-Veröffentlichung im Microsoft Store wird kostenlos
Quelle: Microsoft

App-Veröffentlichung im Microsoft Store wird kostenlos

Einzelentwickler müssen ab sofort keine Eintrittsgebühr mehr bezahlen, wenn sie Apps auf dem Microsoft Store veröffentlichen möchten.
11. September 2025

     

Microsoft erlaubt es Entwicklern weltweit und per sofort, ihre Apps kostenlos im Microsoft Store zu veröffentlichen. Das hat der Konzern via Developer Blog bekannt gegeben. Für den Zugang zum Entwicklerportal sei keine Kreditkarte mehr erforderlich, und die einmalige Gebühr, die bislang zum Start fällig war und in der Schweiz 17 Franken betrug, entfällt. Damit beseitige man ein bislang bestehendes Eintrittshindernis, erklärt Microsoft den Schritt. Ziel sei es, eine inklusivere und zugänglichere Plattform zu schaffen, auf der Entwickler ihre Apps einfacher veröffentlichen können. Bei Apple bezahlen Entwickler jährlich 99 Dollar, um Apps zu veröffentlichen, bei Google einmalig 25 Dollar.

Die Registrierung als Entwickler bei Microsoft erfolgt über ein persönliches Microsoft-Konto. Die Identitätsverifikation wird mittels eines amtlichen Ausweises und eines Selfies durchgeführt. Nach erfolgreicher Prüfung sollen Entwickler sofortigen Zugang zum Partner Center erhalten, womit sich der Weg von der Anmeldung bis zur Veröffentlichung deutlich verkürze.


Microsoft verweist auf die Reichweite des Stores mit über 250 Millionen monatlich aktiven Nutzer und Nutzerinnen sowie auf die offenen Richtlinien, die sowohl für private als auch geschäftliche Geräte gelten. Der Store unterstütze zudem eine breite Palette von Anwendungstypen, darunter Win32, .NET WPF, WinForms, UWP, PWA, .NET MAUI und Electron, ohne dass Änderungen am Code erforderlich sind.

Für Unternehmen scheint die Gebühr, die in der Schweiz 90 Franken beträgt, derweil bestehen zu bleiben.

Weitere Informationen und die Registrierung sind unter storedeveloper.microsoft.com abrufbar. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft Store wird enger in Windows 11 integriert

 9. Juni 2025 - Microsoft hat den hauseigenen App Store erneuert, mit einer erweiterten Suche und Copilot-Funktionen ausgestattet und enger in Windows 11 integriert.

Microsoft Store kommt mit neuen Produktseiten

 17. Oktober 2024 - Windows-Insider erhalten einen neuen Microsoft Store mit attraktiveren Produktseiten und immersiven Trailern oder grossen Einstiegsbildern. Allgemein soll der neue Store "bald" verfügbar werden.

Microsoft kritisiert Provisionsgebühr von Apple

 4. September 2024 - Die Provision in Höhe von 30 Prozent bei In-App-Käufen aus dem App Store von Apple wird von Microsoft beanstandet. Der Konzern sagt, insbesondere die Monetarisierung von Cloud-Gaming-Diensten auf iOS sei unter diesen Umständen praktisch nicht möglich.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
KI im Contract Management smart und sicher einsetzen
Ein Login, alles drin
Workplace as a Service: effizient, sicher, smart
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER