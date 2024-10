Microsoft Store kommt mit neuen Produktseiten

Microsoft führt in seinem Microsoft Store für Apps und Games eine neue Funktion für die Produktseiten ein: Der obere Bereich der Seite soll ein immersives Erlebnis bieten und zum Beispiel einen Trailer, so vorhanden, der entsprechenden App abspielen. Produkte ohne Trailer zeigen ein Einstiegsbild an, das von den Entwicklern geliefert wird. Unterhalb kann man zu verschiedenen Seiten navigieren. Das automatische Abspielen von Trailern lässt sich in den Store-Einstellungen auf Wunsch deaktivieren.Aktuell rollt Microsoft den neuen Store für alle Insider-Kanäle aus, die neuen Produktseiten sind ab der Store-Version 22409 mit dabei und funktionieren im hellen und dunklen Anzeigemodus. Microsoft regt die Entwickler dazu an, den Store-Eintrag ihrer Apps und Games mit Trailern oder Hero-Bildern anzureichern. Nutzer können via Feedback Hub (Win+F) ihre Meinung zu den Neuerungen äussern. (ubi)