Windows 10 Preview mit neuem Account Manager

Microsoft gibt bekannt, dass der Windows 10 22H2 Build 19045.5070 (KB5045594) für den Beta sowie den Release Preview Channel veröffentlich worden ist, worauf Windows Insider nun zugreifen können. Eine Neuerung, die beide Channels betrifft, ist der Account Manager im Start Menü. Das neue Design vereinfacht gemäss Microsoft den Wechsel zwischen verschiedenen Accounts. Der Befehl zum Sperren des Computers ist in diesem Zusammenhang ins Ausschalt-Menü verschoben worden. Gemäss des Blog-Eintrags der Redmonder kann es sein, dass das neue Feature nicht auf Anhieb freigeschaltet ist, da es kontinuierlich ausgerollt wird. Weitere Neuerungen beinhaltet der Build abgesehen von diversen Bugfixes nicht.Neu im Beta-Channel ist eine neu gestaltete About-Sektion in den Einstellungen (zu finden via Settings > System > About), welche Informationen zur Hardwarespezifikation des PCs anzeigt. Die wichtigsten Hardware-Specs werden dabei hervorgehoben, ausserdem hat Microsoft ein FAQ in die Seite integriert. Diese umfassen Hilfestellung dahingehend, wie die verbaute Hardware die Leistung des PCs beeinflusst und wie die Leistung unter den gegebenen Bedingungen bestmöglichst genutzt werden kann. (dok)