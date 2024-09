Microsoft kritisiert Provisionsgebühr von Apple

Microsoft hat sich öffentlich zu der Provisionsgebühr von Apple in der Höhe von rund 30 Prozent beim App Store geäussert und lässt kein gutes Haar an den Kaliforniern. Wie Microsoft gemäss "Neowin" schreibt , trägt Apple nichts zu den Käufen, der Auffindbarkeit oder der Zugänglichkeit bei, wenn es sich um In-App-Käufe handelt. Die Redmonder gehen sogar noch weiter und bezeichnet die Provision, aufgrund derer Apple immer wieder kritisiert wird, weder als wirtschaftlich, noch nachhaltig.Der Kommentar wurde im Rahmen eines Berichts der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) publik. Der Bericht behandelt das Angebot an Browser- und Cloud-Spielen. Die Kritik zielt daher insbesondere auf den Gaming-Bereich ab. Die Provision von Apple verunmögliche es gemäss Microsoft , die Cloud-Gaming-Dienste auf iOS zu monetarisieren, da es nach den Regeln von Apple zudem nicht erlaubt sei, iPhone-Nutzern mehr zu berechnen, um die Gebühr zu decken. (dok)