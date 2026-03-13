Google Chrome kommt 2026 auf ARM64-Linux

Eine offizielle Chrome-Version für ARM64 unter Linux soll im zweiten Quartal 2026 erscheinen. Im Chromium-Blog kündigt Google
den Start für ARM64-Linux an und schreibt, Ziel sei ein Chrome-Erlebnis auf dieser Plattform, das in Sachen Sicherheit, Stabilität und Funktionsumfang mit anderen Systemen mithält.
Der Artikel nennt als zentrale Funktionen die Anmeldung mit dem Google-Konto, damit Lesezeichen, Verlauf und offene Tabs automatisch zwischen Geräten synchronisiert werden. Ausserdem verweist der Konzern auf den Zugriff auf Erweiterungen aus dem Chrome Web Store sowie auf eine Übersetzungsfunktion, mit der sich Webseiten per Klick übersetzen lassen.
Beim Thema Schutz hebt der Blogpost den erweiterten Schutz im Modus "Sicheres Surfen" hervor, der in Echtzeit vor Phishing und Malware schützen soll. Zusätzlich nennt der Anbieter den Google Passwort-Manager, der Passwörter speichern, generieren und synchronisiert und laut dem Beitrag auch vor kompromittierten Zugangsdaten warnt.
Für den Start arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben mit Nvidia
zusammen, um die Installation auf DGX-Spark-Systemen zu erleichtern. Für andere Linux-Distributionen soll die ARM64-Version auch über die Chrome-Download-Seite verfügbar sein.
(dow)