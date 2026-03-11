Chrome 146: Neue Optionen für Animationen per Scrolling

Google
hat Chrome in Version 146 bereitgestellt. Die aktuelle Version des verbreitetsten Browsers der Welt bringt mit dem neuen Release aber keine neuen Funktionen für Nutzer, sondern konzentriert sich auf Updates für Entwickler.
Die erste davon dreht sich um Animationen, die durch definierte Scrollpositionen ausgelöst werden. Anstatt diese mit JavaScript zu erstellen, können diese mit dem neuen Feature nun deklarativ mit CSS erstellt werden. Details zur Nutzung finden sich hier.
Weiter bietet Chrome Entwicklern neu eine Funktion für die Registrierungen benutzerdefinierter Elemente mit Bereichsangaben. Damit sollen Probleme und Namenskonflikte verhindert werden, die entstehen können, wenn verschiedene Gruppen benutzerdefinierter Elemente aus unterschiedlichen Quellen zusammengefügt werden. Details gibt’s hier.
Als drittes wichtiges Feature von Chrome 146 lanciert Google
eine aktualisierte Version der Sanitizer API. Damit gibt es neu die Möglichkeit, Inhalte zu entfernen, die möglicherweise Skripts aus vom Nutzer bereitgestellten HTML-Inhalten ausführen.
Der ganze Changelog findet sich an dieser Stelle.
Die neue Chrome Version 146 gibt’s an dieser Stelle in unserer Freeware-Library zum Download.
(win)