Microsoft 365 erlaubt das Publizieren aufgeräumter Dokumente
Quelle: Microsoft

Mit einer neuen Funktion lassen sich M365-Dokumente öffentlich teilen, ohne Spuren der Bearbeitung mit zu veröffentlichen. Kommentare, Bearbeitungshistorie und weiteres gelangen damit nicht mehr aus Versehen an die Öffentlichkeit.
11. März 2026

     

Microsoft 365 bekommt eine neue Funktion, mit der Dokumente öffentlich im Web geteilt werden können. Grundsätzlich geht das zwar natürlich bereits heute, die neue Funktion namens Publish to Web soll die Dokumente aber sozusagen öffentlichkeitstauglich publizieren. So sollen peinliche Versehen, wie etwa das versehentliche Mitveröffentlichen von Bearbeitungshistorie, Sprechernotizen oder gar Kommentaren, von vornherein ausgeschlossen werden. Wenn die Funktion genutzt wird, wird also ausschliesslich eine "saubere" Version des Dokuments geteilt, die nicht bearbeitet werden kann.

Verfügbar ist die Funktion neu in den Web-Versionen von Excel und Powerpoint für Kunden mit einem Enterprise-Abo. Die Implementierung in die Web-Version von Word soll zeitnah folgen. Um die Funktion zu nutzen, muss das betreffende Dokument auf Sharepoint gespeichert sein.


Die Funktion findet sich unter File > Share > Publish to Web. Der dort generierte Link lässt sich teilen und führt zur aufgeräumten Version des Dokumentes. Um eine aufdatierte Version des Dokuments zu teilen, gibt es eine Republish-Funktion. Auch lässt sich das File über die Schaltfläche Unpublish (im selben Menü wie das Publishing) wieder vom Netz nehmen. (win)


