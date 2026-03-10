cnt
Kalender-Flyout in der Taskbar kommt verzögert
Ursprünglich sollte die Kalenderfunktion in der Windows-11-Taskbar Ende 2025 als Vorschau erscheinen. Bisher wartet man noch darauf – aber Microsoft arbeitet nach wie vor daran und will eine zuverlässige Funktion bereitstellen, wenn es soweit ist.
10. März 2026

     

Die Taskbar von Windows 10 enthielt ein Kalender-Icon, das Zugriff auf die eigene Agenda bot und das Erstellen neuer Termine ermöglichte. In Windows 11 ist das Icon verschwunden – aber Microsoft hat eine Renaissance des Features in Aussicht gestellt: Im Dezember 2025 sollte eine Vorschau der neuen Implementation in Windows 11 erscheinen, was aber bis dato nicht geschehen ist. Jetzt hat Microsoft gegenüber "Windows Central" neue Informationen geliefert. Das Feature sei nicht etwa abgesagt worden: "Wir verfeinern die grundlegenden Aspekte der Erfahrung aktiv, um sicherzustellen, dass sie unseren Qualitätsstandards entspricht, bevor sie die Kunden erreicht."


Damit ist immer noch nicht gesagt, wann die Wiedergeburt des Kalenders in der Taskbar erfolgen wird. Aber Microsoft hat durchaus einen Grund, mit der Lancierung noch zuzuwarten, denn bei der ersten Ankündigung war geplant, das Feature mit Webview statt der nativen Windows-UI-Technologie umzusetzen. Das kam in der Community nicht gut an, weil Webview deutlich mehr Ressourcen beansprucht und die Funktion damit wohl nicht mit der gebotenen Geschwindigkeit arbeiten könnte. Dies hat der Hersteller eingesehen und erklärt jetzt: "Wir konzentrieren uns darauf, zum Zeitpunkt der öffentlichen Vorschau oder der allgemeinen Verfügbarkeit eine zuverlässige, hochwertige Funktion bereitzustellen." (ubi)


