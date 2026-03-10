Microsoft erweitert 365 Copilot mit Frontier Suite

Microsoft kündigt "die dritte Welle von KI-Innovationen" für Microsoft 365 Copilot an und will damit Unternehmen auf ihrem Weg zur "Frontier Transformation" unterstützen. Unter diesem Begriff versteht Microsoft eine neue Phase der digitalen Transformation, bei der "KI und menschliche Ambitionen zusammenwirken, um die wichtigsten strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen".
Die Neuerungen in Microsoft 365 Copilot umfassen Copilot Cowork auf Basis von Anthropic-Technologie und agentenbasierte Copilot-Funktionen in Word, Excel, Powerpoint, Outlook und Copilot Chat. In Copilot Chat ist zudem neben den aktuellen Modellen von OpenAI auch das Modell Claude von Anthropic verfügbar – Microsoft spricht dabei von erweiterter Modelldiversität. Dazu kommt Agent 365, eine zentrale Plattform zur Verwaltung und Sicherung von KI-Agenten. Das Ganze ist in Form der Frontier Suite (Microsoft 365 E7, eine Kombination aus E5, 365 Copilot und Agent 365) ab 1. Mai 2026 allgemein erhältlich. Die US-Preise für E7 betragen monatlich 99 US-Dollar pro User, Agent 365 ist 15 Dollar pro User zu haben. Weitere Informationen Liefert ein Beitrag im Microsoft Blog
von Judson Althoff, CEO, Microsoft Commercial Business.
Catrin Hinkel, CEO, Microsoft Schweiz
: "Organisationen in der Schweiz gehen zunehmend darüber hinaus, mit KI zu experimentieren und richten ihren Fokus verstärkt auf Lösungen, die im Arbeitsalltag echten und messbaren Mehrwert schaffen. Mit der nächsten Generation von Microsoft 365 Copilot und der Einführung von Agent-Funktionen auf Enterprise-Ebene unterstützen wir Unternehmen dabei, künstliche Intelligenz direkt in jene Tools zu integrieren, mit denen die Mitarbeitenden bereits täglich arbeiten." Dabei seien höchste Standards bei Sicherheit, Datenschutz und Vertrauen gewährleistet.
(ubi)