cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Bundesrat will Zusammenarbeit bei digitaler Transformation
Quelle: Depositphotos

Bundesrat will Zusammenarbeit bei digitaler Transformation

Gemeinsame Lösungen, von denen mehrere Bundesämter profitieren, statt Gärtchendenken: Der Bundesrat wünscht, dass künftig alle grösseren Digitalisierungsprojekte der Bundesverwaltung auf Synergien geprüft werden.
9. März 2026

     

An seiner Sitzung vom 6. März 2026 hat der Bundesrat Eckwerte festgelegt, mit denen gemeinsame Lösungen in der digitalen Transformation der Bundesverwaltung gefördert werden sollen. Erstens sollen künftig alle Projekte, die auf über eine Million Franken veranschlagt sind, auf Synergien geprüft werden. Konkret soll das jeweils zuständige Departement prüfen, ob es für ein solches Projekt nicht bereits bestehende Lösungen gibt. Ebenfalls soll geprüft werden, ob das Projekt Standards einsetzt oder nicht. Bei Projekten ab fünf Millionen Franken Gesamtvolumen übernimmt der 2021 lancierte Bereich DTI (digitale Transformation und IKT-Lenkung) diese Prüfung. Mittel für die betroffenen Projekte werden erst nach erfolgter Synergieprüfung freigegeben.

Der zweite Eckwert betrifft schnelle Entscheidungen im Lenkungsmodell. Der Bundesrat will für die Zukunft klar festlegen, welche Gremien für welche Entscheide zuständig sind. Dadurch soll die digitale Transformation beschleunigt werden, indem zum Beispiel weniger interne Konsultationen erforderlich sind. Der Digitalisierungsrat Bund könne sich so stärker auf stategische Fragen konzentrieren, und der Weg zu gemeinsamen Lösungen, von denen mehrere Bundesämter profitieren, solle vereinfacht werden.


Der Bundesrat hat die Bundeskanzlei damit beauftragt, ihm die für die beiden Punkte nötigen rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Änderungen bis Ende 2026 zu beantragen. Die Folge davon werde insbesondere eine Änderung der Digitalisierung Verordnung (DigiV) sein. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Bundesrat plant neue Gesetze für kritische Infrastrukturen

 20. Februar 2026 - Der Bundesrat treibt neue Gesetzesentwürfe voran, um kritische Infrastrukturen in der Schweiz besser gegen Ausfälle zu schützen und zentrale digitale Daten besser abzusichern. Bis Ende 2026 sollen die Eckwerte für zwei Vorlagen vorliegen.

Public Clouds Bund: Verlängerung liegt auf Eis

 13. Oktober 2025 - Wegen einer Beschwerde von Infomaniak ist aktuell nicht klar, ob die Rahmenverträge mit Hyperscalern zum Bezug von Public-Cloud-Diensten für die Periode nach August 2026 verlängert werden können. Das Bundesverwaltungsgericht muss über die Beschwerde entscheiden.

Bundesrat plant Swiss Government Cloud für 247 Millionen Franken

 23. Mai 2024 - Der Bundesrat sieht eine Swiss Government Cloud vor, welche auf die Bedürfnisse der Bundesverwaltung ausgerichtet ist. Dazu wurde ein Kredit von knapp 247 Millionen Franken verabschiedet.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER