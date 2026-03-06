Microsoft-Defender-Support für iOS 16 endet im April

Wer mit Microsofts Security-Lösung Defender iPhones schützt, die noch mit iOS 16 betrieben werden, muss schon bald nach einer neuen Lösung Ausschau halten. Wie "Neowin" berichtet
, hat Microsoft
unlängst via Admin Center bekannt gegeben, dass Defender iOS 16 nur noch bis zum 30. April unterstützen wird.
In der Begründung heisst es, man wolle sich mit dem Schritt an den Lebenszyklus der iOS-Plattform anpassen und sicherstellen, dass Kunden mit den aktuellsten Sicherheitsfunktionen ausgestattet werden. Nach dem Stichtag werden entsprechende Geräte keine Funktionsupdates, Sicherheitskorrekturen oder technischen Support mehr erhalten. Auch werden keine Neuinstallationen auf Geräten mit iOS 16 mehr möglich sein. Besitzern entsprechender Geräte wird zu einer Neuanschaffung oder einem Systemupdate geraten.
Zu den iPhone-Modellen, die sich nicht auf iOS 17 upgraden lassen, zählen dem Artikel zufolge das iPhone 8, das iPhone 8 Plus wie auch das iPhone X, die allesamt im Jahr 2017 auf den Markt gekommen sind.
