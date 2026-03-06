cnt
Google senkt App-Store-Gebühren
Quelle: Google

Google senkt App-Store-Gebühren

Im Rahmen der Streitbeilegung mit Epic Games öffnet Google das Android-Ökosystem für Entwickler und will künftig auch tiefere Gebühren verlangen.
6. März 2026

     

Im jahrelangen Streit mit dem Spielehersteller Epic Games um In-App-Gebühren hat Google nun überraschend nachgegeben, was zu deutlich tieferen Gebühren für Entwickler führt. Wie der Konzern im Android Developers Blog ausführt, werden künftig mehr Abrechnungsoptionen, ein Programm für registrierte App Stores wie auch tiefere Gebühren und neue Programme für Entwickler eingeführt.

So haben Entwickler künftig die Möglichkeit, neben dem Google-eigenen Abrechnungssystem auch eigene Systeme in ihrer App zu verwenden. Auch die Weiterleitung auf eine Website für In-App-Käufe wird möglich sein. Weiter wird ein Programm für registrierte App Stores eingeführt. Für App Stores, die bestimmten Qualitätskriterien entsprechen, wird eine optimierte Installation angeboten. Das neue App-Store-Programm soll zuerst ausserhalb der USA gestartet werden.


Dazu senkt und ändert Google die Entwicklergebühren, die vom hauseigenen Abrechnungsmodell entkoppelt werden und neue, tiefere Servicegebühren vorsehen. Wird das Google-Abrechnungsmodell gewählt, kommt EWR, im UK wie auch in den USA eine Gebühr von 5 Prozent zum Zug. Weiter wird bei Neuinstallationen die Servicegebühr bei In-App-Käufen auf 20 Prozent reduziert. Für Entwickler, die ausserdem am neuen Apps Experience Program teilnehmen, beträgt die Gebühr bei Neuinstallationen noch 15 Prozent.

Die Einführung aller Neuerungen soll gestaffelt erfolgen. Am 30. Juni geht's los in den USA, im UK und im EWR. Am 30. September erfolgt der Wechsel in Australien und am 31. Dezember in Korea und Japan. Bis zum 30. September 2027 sollen die neuen Regelungen dann auch in allen übrigen Ländern gelten. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Zweite Android 17 Beta bringt mehr Schutz und neue Funktionen

 1. März 2026 - Google hat die zweite Beta von Android 17 veröffentlicht. Sie erweitert die Vorschau um neue Funktionen für Datenschutz, den Wechsel zwischen Geräten und ändert den Umgang mit lokalem Netzwerkzugriff.

Epic vs. Google: Play-Store-Bezahlsystem ist illegal

 12. Dezember 2023 - Die Jury eines US-Gerichts watscht Google ab: Die Praxis, den Play Store und seine Bezahldienste so eng zu verflechten, seien illegal. Epic scheint damit den jahrelang andauernden Rechtsstreit für sich entscheiden zu können.


