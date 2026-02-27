Zweite Android 17 Beta bringt mehr Schutz und neue Funktionen

Mit der zweiten Android 17 Beta erscheint eine neue Vorabversion, die Datenschutz, Bedienung und das Weiterarbeiten auf anderen Geräten ausbaut. Im Android-Entwicklerblog beschreibt Google
dafür unter anderem eine systemweite Eyedropper-API, die wie eine digitale Farbpipette eine Bildschirmfarbe abgreifen kann, ohne dass Apps dafür Berechtigungen für Bildschirmaufnahmen brauchen. Der Beitrag nennt ausserdem eine neue, systemweite Kontaktauswahl über Action_Pick_Contacts, bei der Apps nur vorübergehend und nur auf die vom Nutzer ausgewählten Datenfelder Zugriff erhalten sollen.
Für die Bedienung erwähnt das Unternehmen zudem Bubbles im Fenstermodus, also schwebende App-Fenster, die sich auf grossen Bildschirmen in einer eigenen Leiste organisieren lassen. Beim Arbeiten mit Touchpads soll sich die Zeigererfassung vereinfachen, weil Android bei erfasstem Touchpad Bewegungen und Scrollen standardmässig wie bei einer Maus an Apps meldet.
Für den Wechsel zwischen Geräten werde zudem eine Handoff-API eingeführt, damit Apps ihren aktuellen Zustand auf ein anderes Gerät übertragen können, etwa vom Smartphone aufs Tablet, um dort weiterzumachen. Zusätzlich nennt Google eine neue Laufzeitberechtigung Access_Local_Network, mit der Apps den Zugriff auf Geräte im lokalen Netzwerk explizit anfragen müssen.
Alle Details zur zweiten Beta, den neuen APIs und dem Zeitplan finden sich im Android-Entwicklerblog
.
(dow)