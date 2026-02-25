cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apple testet verschlüsselte Nachrichten zwischen iOS und Android
Quelle: Depositphotos

Apple testet verschlüsselte Nachrichten zwischen iOS und Android

Die End-to-End-Verschlüsselung zwischen iOS und Android ist in den Startlöchern. Mit der aktuellen Beta von iOS und iPadOS kann dies nun erstmals getestet werden.
25. Februar 2026

     

Mit dem iOS und iPadOS 26.4 Beta 2 Release kommt eine lang erwartete Funktion auf iPhones und iPads: Die End-to-End-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten (Rich Communication Services) zwischen den Apple-Geräten und Android-basierten Smartphones und Tablets. RCS soll auf längere Sicht die alten SMS- und MMS-Standards komplett ersetzen. Die Daten werden dabei über das Internet verschickt, womit etwa der Versand von hochauflösendem Bildmaterial oder Lesebestätigungen ermöglicht wird. Die Funktion steht in der neuen Beta von iOS und iPadOS nun zum Testen bereit.


Weitere Neuerungen in der Beta betreffen vor allem Entwickler. So ist es dank einem neuen Feature nun etwa möglich, den Status eines Asset Packs auch offline abzufragen. Dazu kommen eine Reihe von Fixes und Workarounds für bekannte Probleme. Alle Änderungen finden sich hier in den Release Notes. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Android-Tablets ab Werk Malware-verseucht

 18. Februar 2026 - Gemäss einem Bericht der Sicherheitsforscher von Kaspersky findet sich direkt in der Firmware verschiedener Android-Tablets Schadcode, der Angreifern über eine Backdoor und diverse eingeschleuste Module Zugriff auf sensible Daten ermöglicht und beliebige Apps infizieren kann.

Apple: iOS 26 & Co. verbreiteter als angenommen

 16. Februar 2026 - Gemäss den neuesten Nutzungszahlen von Apple lief mit Stichtag 12. Februar 2026 auf 74 Prozent der neueren iPhones eine Variante von iOS 26. Dies widerspricht den Statcounter-Zahlen von Mitte Januar.

Apple veröffentlicht finale Version von iOS 26.3

 12. Februar 2026 - Mit dem jüngsten Update 26.3 für iOS bekommt das Betriebssystem ein neues Tool, mit dem die Datenübertragung auf ein Android-Gerät stark vereinfacht wird.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER