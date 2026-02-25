Apple testet verschlüsselte Nachrichten zwischen iOS und Android

Mit dem iOS und iPadOS 26.4 Beta 2 Release kommt eine lang erwartete Funktion auf iPhones und iPads: Die End-to-End-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten (Rich Communication Services) zwischen den Apple-Geräten und Android-basierten Smartphones und Tablets. RCS soll auf längere Sicht die alten SMS- und MMS-Standards komplett ersetzen. Die Daten werden dabei über das Internet verschickt, womit etwa der Versand von hochauflösendem Bildmaterial oder Lesebestätigungen ermöglicht wird. Die Funktion steht in der neuen Beta von iOS und iPadOS nun zum Testen bereit.
Weitere Neuerungen in der Beta betreffen vor allem Entwickler. So ist es dank einem neuen Feature nun etwa möglich, den Status eines Asset Packs auch offline abzufragen. Dazu kommen eine Reihe von Fixes und Workarounds für bekannte Probleme. Alle Änderungen finden sich hier in den Release Notes.
(win)