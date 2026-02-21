Gemini 3.1 Pro startet für Entwickler und Unternehmen

Google rollt Gemini 3.1 Pro ab heute schrittweise über mehrere Produkte aus. Der Konzern bezeichnet
3.1 Pro als aufgewertete Kernintelligenz der Gemini-3-Reihe und verknüpft das Modell mit den jüngsten Fortschritten rund um Gemini 3 Deep Think. Laut dem Unternehmen ist die Version vor allem für Aufgaben gedacht, bei denen einfache Antworten nicht reichen.
Zur Leistung verweist der Anbieter auf den Benchmark ARC-AGI-2. Dort habe Gemini 3.1 Pro einen verifizierten Wert von 77,1 Prozent erreicht. Der Test soll laut dem Konzern messen, wie gut ein Modell völlig neue Logikmuster lösen kann, zudem liege das Ergebnis bei mehr als dem Doppelten von Gemini 3 Pro.
Für Entwickler ist 3.1 Pro laut Google
in der Preview über die Gemini-API in Google AI Studio verfügbar und zudem in Gemini CLI, Google Antigravity und Android Studio. Unternehmen sollen über Vertex AI und Gemini Enterprise Zugriff erhalten. In der Gemini-App soll 3.1 Pro mit höheren Limits für Nutzerinnen und Nutzer der Google-AI-Pro- und Ultra-Pläne starten, NotebookLM soll das Modell laut Google exklusiv für Pro- und Ultra-Abos bekommen, bevor es allgemein verfügbar wird.
(dow)