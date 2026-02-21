cnt
Gemini 3.1 Pro startet für Entwickler und Unternehmen
Quelle: Google

Gemini 3.1 Pro startet für Entwickler und Unternehmen

Google rollt das KI-Modell Gemini 3.1 Pro als Vorschau in mehrere Dienste aus. Die neue Version soll für komplexe Aufgaben besser geeignet sein und wird in der Gemini-App, in NotebookLM sowie in Angeboten für Entwickler und Unternehmen bereitgestellt.
21. Februar 2026

     

Google rollt Gemini 3.1 Pro ab heute schrittweise über mehrere Produkte aus. Der Konzern bezeichnet 3.1 Pro als aufgewertete Kernintelligenz der Gemini-3-Reihe und verknüpft das Modell mit den jüngsten Fortschritten rund um Gemini 3 Deep Think. Laut dem Unternehmen ist die Version vor allem für Aufgaben gedacht, bei denen einfache Antworten nicht reichen.

Zur Leistung verweist der Anbieter auf den Benchmark ARC-AGI-2. Dort habe Gemini 3.1 Pro einen verifizierten Wert von 77,1 Prozent erreicht. Der Test soll laut dem Konzern messen, wie gut ein Modell völlig neue Logikmuster lösen kann, zudem liege das Ergebnis bei mehr als dem Doppelten von Gemini 3 Pro.


Für Entwickler ist 3.1 Pro laut Google in der Preview über die Gemini-API in Google AI Studio verfügbar und zudem in Gemini CLI, Google Antigravity und Android Studio. Unternehmen sollen über Vertex AI und Gemini Enterprise Zugriff erhalten. In der Gemini-App soll 3.1 Pro mit höheren Limits für Nutzerinnen und Nutzer der Google-AI-Pro- und Ultra-Pläne starten, NotebookLM soll das Modell laut Google exklusiv für Pro- und Ultra-Abos bekommen, bevor es allgemein verfügbar wird. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Google Classroom erhält KI-Hilfe für Lehrer-Feedback

 20. Februar 2026 - Google Classroom bekommt eine neue Funktion, mit der Lehrpersonen Feedback zu schriftlichen Aufgaben per KI entwerfen lassen können. Die Vorschläge stammen von Gemini und sollen auf die Arbeit der Lernenden sowie den gewünschten Fokus der Lehrperson zugeschnitten sein.

Gemini kann jetzt Musik machen

 19. Februar 2026 - Mit der neuen Unterstützung für Googles bisher leistungsfähigstes Musik-KI-Modell Lyria 3 erlaubt die Gemini-App, aufgrund von Prompts halbminütige Musikstücke zu generieren. Das Feature ist momentan als Beta verfügbar.

Google Maps mit neuen KI-Features für Fussgänger und Velofahrer

 1. Februar 2026 - Google Maps verfügt per sofort über neue Gemini-Funktionen für Fussgänger und Radfahrer. Der KI-Assistent wird damit zum persönlichen Stadtführer, und Radfahrer können die App auch per Sprache bedienen.


