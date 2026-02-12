cnt
Veröffentlichung von erster Beta von Android 17 wird verschoben
Quelle: Depositphotos

Veröffentlichung von erster Beta von Android 17 wird verschoben

Eigentlich wollte Google die erste Beta der kommenden Android-Version 17 freigeben. Aus nicht bekannten Gründen wurde die Veröffentlichung aber verschoben.
12. Februar 2026

     

Ursprünglich war für gestern Abend die Veröffentlichung der ersten Beta-Version der kommenden Android-Version 17 vorgesehen, doch offenbar wurde daraus nichts. Selbst der dazugehörige Blog Post von Googles VP Matthew McCullough wurde sang- und klanglos wieder zurückgezogen. Im Blog kündigte McCullough bedeutende Verbesserungen der Kamera- und Medienfunktionen, neue Tools zur Verbesserung der Connectivity wie auch erweiterte Profile für Begleitgeräte an. Ausserdem müssen Apps, die für Android 17 signiert sind, anpassungsfähiger sein als bis anhin und auch Multitasking auf einem Tablet oder eine Desktop-Fenster-Oberfläche unterstützen.


Über die Gründe, weshalb die Beta 1 nicht wie angekündigt freigegeben wurde, ist nichts bekannt. Man darf davon ausgehen, dass Google in Bälde darüber informieren und den Beta-Release nachholen wird. Weitere Betas werden dann in den kommenden Wochen folgen, bis voraussichtlich im März die sogenannte Platform Stability erreicht wird. Der finale Release wird dann im Herbst erwartet. (rd)


