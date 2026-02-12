Veröffentlichung von erster Beta von Android 17 wird verschoben

Ursprünglich war für gestern Abend die Veröffentlichung der ersten Beta-Version der kommenden Android-Version 17 vorgesehen, doch offenbar wurde daraus nichts. Selbst der dazugehörige Blog Post
von Googles VP Matthew McCullough wurde sang- und klanglos wieder zurückgezogen. Im Blog kündigte McCullough bedeutende Verbesserungen der Kamera- und Medienfunktionen, neue Tools zur Verbesserung der Connectivity wie auch erweiterte Profile für Begleitgeräte an. Ausserdem müssen Apps, die für Android 17 signiert sind, anpassungsfähiger sein als bis anhin und auch Multitasking auf einem Tablet oder eine Desktop-Fenster-Oberfläche unterstützen.
Über die Gründe, weshalb die Beta 1 nicht wie angekündigt freigegeben wurde, ist nichts bekannt. Man darf davon ausgehen, dass Google
in Bälde darüber informieren und den Beta-Release nachholen wird. Weitere Betas werden dann in den kommenden Wochen folgen, bis voraussichtlich im März die sogenannte Platform Stability erreicht wird. Der finale Release wird dann im Herbst erwartet.
(rd)