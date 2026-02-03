Android 15 bis 10 vor Android 16

Android 16, im Entwicklerjargon auch Android B genannt, kam im Juni 2025 auf den Markt. Zumindest bis zum 1. Dezember 2025 verbuchte Android 16 mit 7,5 Prozent erst einen kleinen Anteil der gesamten installierten Basis. Den grössten Anteil nimmt Android 15 ein, das auf 19,3 Prozent kommt. Dahinter folgt Android 14 mit einem Anteil von 17,2 Prozent. Frühere Android-Versionen werden absteigend jeweils zumeist noch ein bisschen weniger genutzt. Interessant ist, dass erst Android 9 zum Stichtag einen geringeren Anteil aufweist als Android 16.
Google gibt offiziell schon lange keine Marktanteile der verschiedenen Android Versionen mehr preis. Die Zahlen stammen aus der Entwicklungsumgebung Android Studio, wo sie beim Einrichten eines neuen Projekts als Entscheidungshilfe unter Minimum SDK abgerufen werden können. Sie basieren auf Daten aus dem Google
Play Store und berücksichtigen Geräte, die in den sieben Tagen vor der Publikation auf den Play Store zugegriffen haben. Google platziert die Angaben nur unregelmässig im Android Studio, die hier genannten zuletzt veröffentlichten Zahlen wurden am 1. Dezember 2025 erhoben.
(ubi)