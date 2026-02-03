cnt
Android 15 bis 10 vor Android 16
Android 15 bis 10 vor Android 16

Noch belegt Android 16 bei weitem nicht den Spitzenplatz unter den verschiedenen Android-Versionen. Den grössten Anteil nimmt Android 15 ein. Dahinter folgen die Versionen 14 bis 10, die derzeit alle noch häufiger genutzt werden als Android 16.
3. Februar 2026

     

Android 16, im Entwicklerjargon auch Android B genannt, kam im Juni 2025 auf den Markt. Zumindest bis zum 1. Dezember 2025 verbuchte Android 16 mit 7,5 Prozent erst einen kleinen Anteil der gesamten installierten Basis. Den grössten Anteil nimmt Android 15 ein, das auf 19,3 Prozent kommt. Dahinter folgt Android 14 mit einem Anteil von 17,2 Prozent. Frühere Android-Versionen werden absteigend jeweils zumeist noch ein bisschen weniger genutzt. Interessant ist, dass erst Android 9 zum Stichtag einen geringeren Anteil aufweist als Android 16.


Google gibt offiziell schon lange keine Marktanteile der verschiedenen Android Versionen mehr preis. Die Zahlen stammen aus der Entwicklungsumgebung Android Studio, wo sie beim Einrichten eines neuen Projekts als Entscheidungshilfe unter Minimum SDK abgerufen werden können. Sie basieren auf Daten aus dem Google Play Store und berücksichtigen Geräte, die in den sieben Tagen vor der Publikation auf den Play Store zugegriffen haben. Google platziert die Angaben nur unregelmässig im Android Studio, die hier genannten zuletzt veröffentlichten Zahlen wurden am 1. Dezember 2025 erhoben. (ubi)
Weitere Artikel zum Thema

Geleakte Bilder zeigen erstmals Googles Aluminium OS

 29. Januar 2026 - Im Chromium Issue Tracker sind Bilder von Alumium OS aufgetaucht. Dabei handelt es sich um eine Verschmelzung von Android und ChromeOS, an der bei Google seit längerem gearbeitet wird.

Mit Android 17 kommt Unschärfe ins Spiel

 27. Januar 2026 - Bedienelemente erhalten in Android 17 statt dem bisherigen dunklen oder hellen Hintergrund Transparenz, abgemildert durch einen Unschärfeeffekt. Die Darstellung lässt vermuten, was sich hinter dem Element befindet.

Google rollt Android 16 aus

 11. Juni 2025 - Google lanciert Android 16, im ersten Schritt für die Pixel-Geräte. Zudem kommen einige neue Funktionen für Googles hauseigene Smartphones.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

