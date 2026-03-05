cnt
Seagate liefert erste 44-TB-Harddisks an Hyperscaler
Quelle: Seagate

Seagates neue Harddisk-Serie wurde auf Basis der neuen Mozaic-4+-Plattform gefertigt und bietet Kapazitäten bis 44 TB. Derzeit werden die HDDs in grösseren Stückzahlen an erste Hyperscaler ausgeliefert.
5. März 2026

     

Speicherspezialist Seagate hat eine neue Festplattenfamilie vorgestellt, die mit bis zu 44 TB laut Hersteller aktuell die weltweit grösste Speicherkapazität bieten. Die neuen Harddisks basieren auf der neuen Festplattenplattform Mozaic 4+, die mit Heat-assisted Magnetic Recording (HAMR) arbeitet, was eine äusserst hohe Datenspeicherdichte ermöglicht.

Bei der Mozaic-4+-Plattform kommen bis zu 10 Platter mit jeweils über 4 TB Speicherkapazität zum Einsatz, was die derzeitige Kapazität von 44 TB ermöglicht. Künftig will man die Platter-Kapazität auf 10 TB anheben, womit Speichervolumen von bis zu 100 TB ermöglicht werden sollen. Wann dieses Ziel erreicht werden soll, wurde allerdings ebenso wenig bekannt gegeben wie die Spezifikationen zu den neuen HDDs wie Zugriffszeiten oder Schreibgeschwindigkeiten.


Laut Seagate werden Modelle der neuen Festplattenserie in grossen Volumen an zwei Hyperscaler ausgeliefert, deren Namen nicht bekannt gegeben wurden. Sobald die Kapazität weiter hochgefahren wird, soll der Kundenkreis erweitert werden, wobei kein konkreter Fahrplan bekannt gegeben wurde.

Konkurrent Western Digital kündigte vor rund einem Monat an, die Harddisk-Speicherkapazität bis zum Jahr 2029 ebenfalls auf 100 TB anheben zu wollen (rd)


